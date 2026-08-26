Un Défilé qui demeure le cœur battant de la Fierté



Dimanche, près de 20 000 personnes ont pris part au Défilé de la Fierté, sous les regards de plus de 200 000 spectateur·rice·s, selon les chiffres transmis par Fierté Montréal. Le Défilé demeure évidemment l’image la plus forte du Festival, celle qui voyage bien au-delà de Montréal. Pourtant, réduire l’événement à son caractère festif serait passer à côté de ce qu’il représente encore aujourd’hui.

Dans une période où les personnes trans et non binaires sont particulièrement ciblées dans plusieurs pays, où les discours hostiles aux communautés 2SLGBTQIA+ ont retrouvé une place inquiétante dans l’espace public et politique et où certains acquis que l’on croyait solides sont de nouveau contestés, marcher dans les rues de Montréal n’a rien d’un geste anodin. Les chars, les costumes, les drapeaux, la musique et la fête n’effacent pas la dimension politique du Défilé. Ils cohabitent avec elle. Derrière la célébration demeurent les organismes communautaires, les militant·e·s, les familles, les groupes sportifs et culturels, les personnes nouvellement arrivées, les générations qui ont connu les années les plus difficiles de la lutte contre le VIH/sida et celles qui prennent aujourd’hui le relais.

Cette coexistence entre célébration et revendication est sans doute l’une des forces du Défilé montréalais lorsqu’il réussit à trouver son équilibre.

Pour cette 20e édition, le mot d’ordre « Brillons ensemble! » prenait ainsi un sens qui dépassait

largement les paillettes. Le fait que l’ensemble des activités se soit déroulé sans incident majeur mérite également d’être souligné, particulièrement pour un événement réunissant des centaines de milliers de personnes dans un contexte où les rassemblements LGBTQ+ doivent composer avec des

préoccupations croissantes en matière de sécurité.

CRÉDIT : PASCAL FOREST CRÉDIT : PASCAL FOREST CRÉDIT : PASCAL FOREST

CRÉDIT : PASCAL FOREST CRÉDIT : PASCAL FOREST CRÉDIT : PASCAL FOREST