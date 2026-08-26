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    Les femmes ont-elles réinventé les histoires d’amour gai ?

    Benoit Migneault
    Par Benoit Migneault
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    De nombreuses productions récentes centrées sur la romance entre hommes sont adaptées d’œuvres écrites par des femmes. Cette tendance soulève une question légitime : en proposent-elles une représentation juste et nuancée, ou seulement une vision superficielle ?

    La nouvelle chaîne YouTube The Gay Gaze, qui analyse la culture populaire, le cinéma et la télévision sous un angle queer, consacre une vidéo à cette place prépondérante qu’occupent les femmes dans la création de romans, de mangas et d’œuvres mettant en scène des amours masculines. Elle avance que plusieurs succès majeurs du genre, comme Heartstopper, Red, White & Royal Blue et Heated Rivalry, doivent une part de leur popularité à une approche privilégiant l’émotion, la romance et les fins heureuses, aux dépens des récits de souffrance qui ont longtemps dominé la représentation homosexuelle dans les médias.

    L’idée centrale veut que certaines autrices soient attirées par ce type de récit parce qu’il leur permet de s’affranchir des rapports de pouvoir souvent inhérents aux romances hétérocentrées. Cette perspective comporte toutefois le risque de réduire ces relations à un fantasme épuré, en évacuant les réalités sociales et les épreuves qui marquent aussi l’expérience queer.

    À cet égard, Heated Rivalry fait figure de cas d’espèce. L’adaptation télévisuelle réussit en effet à conjuguer l’accessibilité et la charge émotionnelle de la romance populaire avec une sensibilité queer affirmée et une représentation attentive de ses enjeux. Au-delà d’un matériel d’origine déjà nuancé, cette justesse tient sans doute à l’implication du réalisateur et scénariste gai Jacob Tierney, qui a veillé à ancrer la série dans une sensibilité authentique, tout en assumant une représentation explicite de l’intimité entre hommes.

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