Vendredi, 28 août 2026
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    Alcools

    Alvarinho Colheita Selectionada Arca Nova

    Quinta das Arcas Lda, DOC Vinho Verde-Minho (Portugal) 2025
    Code SAQ : 14375348 — 24,20 $

    C’est un vin blanc sec et éclatant qui nous est offert ici, aromatique à souhait, tant au nez qu’en bouche. J’ai beaucoup aimé son nez de fines herbes, de camomille, de lime et de peau de pêche. La bouche est expressive, ample et dotée d’un généreux mélange de fraîcheur et d’amertume, toutes les deux en harmonie. Et on retrouve cette sensation minérale, si typique du cépage alvarinho. Bien sûr, il sera parfait avec bien des sushis et la plupart de vos fruits de mer. Et je ne sais pas si ce serait scandaleux, mais je l’essaierais avec une salade grecque avec une poitrine de poulet grillée. Un vin bien plaisant!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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