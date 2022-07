Les saveurs de demain avec SuXession

Nouveauté cette année, la soirée SuXession rassemblera sur l’Esplanade du Parc Olympique des artistes de nos communautés parmi les plus innovatreur.rice.s et qui vous donneront un avant-goût de la diversité des saveurs de demain.



Anachnid

Une artiste multidisciplinaire oji-cree basée à Montréal, est récipiendaire du Félix de l’année pour l’Artiste autochtone de l’année et gagnante du prix de l’auteur-compositeur autochtone de l’année de la Fondation SOCAN en 2019. Un peu à l’image de son animal spirituel — l’araignée qui a huit pattes —, Anachnid incarne autant de personnalités complexes sur scène que dans la vie : esprit venimeux, jeune femme amoureuse, grand-mère attentionnée… Sa musique est un style hybride et sensuel d’électro-pop, trap, indie, soul et hip hop, avec des textures sonores délicates et complexes, évocatrices de ses cultures ancestrales.



Backxwash

Aussi connue sous le nom Ashanti Mutinta, Backxwash est une rappeuse et productrice canadienne d’origine zambienne basée à Montréal. On la connaît surtout pour son album God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It, paru en 2020 et récompensé avec le Prix de la musique Polaris 2020. Amalgame de horrorcore, hip-hop et métal industriel, son travail représente une culmination de thèmes à l’intersection de la foi, l’identité et de la queerness.



Claudia Bouvette

Originaire de Bromont, Claudia Bouvette vit et travaille à Montréal depuis quelques années. Cette auteure-compositrice-interprète se passionne pour la musique depuis toujours. Après avoir bifurqué par la télévision en tant que comédienne, elle revient, en 2019, à ses premiers amours et fait paraître un premier EP. On y découvre une musique dansante, électro, qui emprunte aussi bien au hip-hop qu’à la pop de haute voltige. The Paradise Club, son premier long-jeu, vient tout juste d’être lancé sur étiquette Bonsound.



INFOS | SuXession Jeudi 4 août à 20h à l’Esplanade du Parc olympique

www.fiertemtl.com