Pierre Kwenders et les subtilités de l’amour

Né au Congo et établi à Montréal, le musicien, auteur-compositeur et DJ Pierre Kwenders est un conteur dans l’âme, qui s’est imposé comme un créateur de pointe et un architecte de l’afro-beat. Motivé par les subtilités de l’amour, ses chansons tissent des récits à partir de souvenirs du passé, d’esquisses de sa ville natale et de réflexions sur l’avenir. En mélangeant des histoires d’amour et des métaphores romantiques, Kwenders a créé avec son troisième album, José Louis and The Paradox of Love, son œuvre la plus personnelle à ce jour. Pierre sera sur scène aux côtés de Diane Dufresne, en ouverture de Fierté Montréal, le mercredi 3 aout sur l’Esplanade du Parc olympique. Nous avons discuté avec lui à quelques semaines de ce grand moment.



José Louis est ton prénom de naissance qu’on retrouve dans le titre de l’album José Louis and The Paradox of Love. Est-ce là le signe d’une approche plus intimiste ?

Pierre Kwenders : Je dirais plutôt une invitation à tous dans mon univers. Une ouverture à mon intimité.



Il y a beaucoup de romance dans ton nouvel album, José Louis and The Paradox of Love. Toutes ces histoires sont-elles tirées d’histoires vraies ou d’expériences personnelles ?

Pierre Kwenders : Cet album tire beaucoup de mes expériences personnelles, mais aussi de celles des gens qui m’ont entouré ou qui m’entourent encore aujourd’hui. Ça me rassure de savoir que mon entourage ne cesse de m’inspirer !



As-tu hésité avant d’assumer publiquement d’être LGBTQ+ ?

Pierre Kwenders : Hésité, non ! Je crois qu’on a tous un parcours dans la vie. Disons que j’ai vaincu quelques démons !



As-tu l’impression que le fait d’être LGBTQ+ et issu d’une communauté culturelle a influencé ta carrière ?

Pierre Kwenders : Je pense que l’authenticité est la clé. La discipline dans le travail. Tous les jours, j’essaie de me surpasser, tout en restant le plus authentique possible. C’est plutôt ça la clé de la réussite.



Comment évoques-tu la diversité sexuelle ou de genre dans tes chansons ?

Pierre Kwenders : Je chante autant pour les femmes que pour les hommes. Pour moi, le contexte de la vie et de l’amour va au-delà de son sexe ou orientation sexuelle. Lorsque je raconte une histoire, pour moi je fais partie de cette nouvelle réalité.



Je peux être qui je veux dans ce monde. Je suis cette femme qui exprime son amour pour l’homme de ses rêves Heartbeat ou ce jeune homme qui se questionne sur son amour pour un autre homme Imparfait ou encore cette personne qui pleure des excuses à son être cher Coupé.



Qu’est-ce que ça te fait de savoir que tu seras sur scène avec Diane Dufresne en ouverture de Fierté Montréal ?

Pierre Kwenders : Partager la scène avec une diva de son envergure, une icône nationale, c’est un honneur pour moi. Ça n’arrive pas tous les jours. Ce sera mémorable. J’ai vraiment hâte de la rencontrer.

Et maintenant, en rafale…



As-tu un héros ou une héroïne dans la vie réelle ?

Ma mère.



Quel don aimerais-tu avoir ?

Téléportation.



Ton rêve de bonheur ?

Je le réalise tous les jours !



Qui aimerais-tu être si tu n’étais pas toi ?

Personne.



INFOS | Soirée d’ouverture de Fierté Montréal, le mercredi 3 aout dès 19h sur l’Esplanade

du Parc olympique. www.fiertemtl.com