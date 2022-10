Sommet 2022 : Au-delà des possibilités

La conférence pancanadienne sur la santé et le bien-être 2SLGBTQ+ aura lieu du 18 au 20 octobre (en ligne) et du 27 au 28 octobre, en personne à Vancouver.

Le Sommet 2022 consiste en une conférence d’échange de connaissances et de renforcement des capacités du Centre de recherche communautaire (CBRC). Il aura lieu en ligne du 18 au 20 octobre et en personne du 27 au 28 octobre. Cette année marque le 18e anniversaire du Sommet, la plus grande conférence sur la santé 2S/LGBTQ+ au Canada.

Cette année, le thème choisi est « Au-delà des possibilités ». Lors de la conférence, chercheur·se·s, leaders, et membres de la communauté se réuniront pour discuter des stratégies pour éliminer les obstacles et renforcer l’accès aux soins qui ont un impact sur la santé et le bien-être des personnes 2S/LGBTQ+.

« Par leur collaboration, leur persévérance et leur activisme, les personnes bispirituelles, queers et trans ont fait preuve de leadership en menant des changements structurels qui renforcent et affirment nos communautés, explique Michael Kwag, directeur du transfert des connaissances et du développement de politiques du CBRC. Prenez, par exemple, l’interdiction canadienne des pratiques de “thérapie” de conversion ou bien la décision de Santé Canada d’adopter une politique neutre pour le don de sang. Ces deux cas ont nécessité des années de revendication qui ont poussé ceux en situation de pouvoir à faire mieux. Pourtant, il reste beaucoup de travail à faire. »

Alors que nous continuons à pousser les limites du possible au nom et au sein de nos communautés, la conférence de cette année fera le point sur les différentes façons dont nous pouvons faciliter ce progrès. Que ce soit notre recherche, notre programmation ou nos efforts de revendication, le Sommet nous offre l’occasion de songer aux meilleurs moyens d’arriver à des résultats équitables en santé tout en s’appuyant les un·e·s les autres.

De retour en personne les 27 et 28 octobre après deux années de pandémie, le Sommet aura également un volet virtuel du 18 au 20 octobre pour maintenir son accessibilité. Les séances comprennent :

· Des conférencier·ère·s invité·e·s, tels Jorge Flores-Aranda, Chanelle Gallant et Hannah Kia (en ligne), ainsi qu’Olivier Ferlatte, Percy Lezard, Darrell Tan et l’équipe de recherche du CBRC (en personne)

· « J’prends ma place! » : un sondage par et pour les jeunes 2S/LGBTQIA+ sur la santé mentale, la consommation de substance et la résilience

· « Peer N Peer » présente : les bases de la réduction des méfaits axée sur le « party and play »

· « Clinique mauve » : réagir à la pandémie de COVID-19 en transformant les soins de santé intégrés pour les migrant·e·s LGBTQI+

· « Adresser la propagation de la variole simienne dans nos communautés » : une revue du progrès réalisé et du travail qu’il reste à faire

La conférence comprend également un symposium bispirituel du 25 au 26 octobre. Celui-ci est destiné exclusivement aux personnes bispirituelles et aux personnes autochtones queers et trans. Il fournira une mise à jour du travail bispirituel qui a présentement lieu partout sur l’île de la Tortue, créant ainsi des opportunités collectives pour informer et guider la résurgence bispirituelle croissante.

Le Centre de recherche communautaire promeut la santé des minorités sexuelles et de genre par l’intermédiaire de la recherche et du développement d’interventions. Les piliers du CBRC — la recherche communautaire, la diffusion de connaissances, la création de réseaux et le développement du leadership — font de l’organisme un leader capable de transformer les idées en actions qui font une différence dans nos communautés. Le CBRC a été fondé en 1999 en tant qu’organisme communautaire caritatif. Notre bureau principal est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique.

L’inscription au Sommet 2022 est obligatoire pour y participer, tant pour la programmation en ligne (du 18 au 20 octobre) que celle en personne (du 27 au 28 octobre).

Pour vous inscrire, consultez le lien suivant : www.cbrcsummit.net.

D’autres informations sur la conférence, comme l’horaire en bref, sont disponibles sur le site web du CBRC : www.fr.cbrc.net/sommet_2022.