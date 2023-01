Appel de candidatures jusqu’au 6 février 2023 pour les Bourses de l’Académie pour la relève

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec vient d’annoncer l’ouverture de la période d’appel de candidatures au programme de Bourses de l’Académie pour la relève (dont certaines sont réservées aux personnes de groupes sous-représentés, dont les LGBTQ2+) qui se poursuivra jusqu’au 6 février.

Ce programme, maintenant à sa 5e édition dans son format actuel, offre la chance aux personnes en voie de terminer ou ayant complété une formation en cinéma, en télévision ou en médias numériques, la chance d’effectuer un stage rémunéré dans une entreprise œuvrant dans les industries de l’image et du son.

Les Bourses de l’Académie pour la relève proposent à des créateur.trice.s et artisan.e.s émergent.e.s de vivre une première expérience sur le marché du travail avec des professionnel.les de l’industrie, en remettant six bourses d’une valeur de 6 000 $ chacune.

Avec ce programme, l’Académie est fière de pouvoir accompagner la relève de l’industrie dans son cheminement professionnel. Les récipiendaires de la dernière cohorte étaient Léa Barsalou, Chadi Bennani, Mikaëla Daoust, Myriam Farsaoui, Kayla Fragman, Romane Garant Chartrand, Justine Prince et Mia Lainey. Parmi les récipiendaires des éditions précédentes, on retrouve Guillaume Lambert (L’âge adulte, Audrey est revenue, Niagara), Carol Nguyen (No Crying at the Dinner Table) et Félix Lajeunesse (Félix & Paul).

Rappelons qu’en 2021, Gio Olmos gradué.e du programme de production cinématographique de l’Université Concordia et assistant.e à la programmation du Festival du film afro queer de Montréal, Massimadi, était l’un.e des récipiendaires des Bourses.

Gio Osmos

L’Académie rappelle d’ailleurs que trois (3) bourses sont réservées à des personnes de groupes sous-représentés: Premières nations et Inuit, les personnes noires, racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes de la communauté LGBTQ2+.

Un jury composé de professionnel.les de l’industrie sélectionnera les récipiendaires qui seront dévoilé.e.s en mars 2023.

Pour plus d’information concernant les Bourses de l’Académie pour la relève, rendez-vous sur le site Web de l’Académie. Pour toutes questions sur le programme ou les inscriptions, veuillez contacter : Nora Hassouna, coordonnatrice aux adhésions et à la programmation [email protected].