Black Moon, la fluidité, la pluralité et la confiance

BLACK MOON est une performance et une installation sur l’effondrement de l’espace et du temps lors d’un moment intime. Le duo composé de Kezia Waters et Jordan Brown crée des performances sur les possibilités radicales de la communauté queer noire. En tant que couple à la fois créatif et romantique, FATHERMOTHER considère l’amour à la fois comme une éthique et comme un vide: les deux artistes croient qu’il dépend de l’indétermination et d’un mouvement en perpétuelle expansion, mais qu’il s’agit en même temps d’un espace aux limites claires, défini par la sécurité, l’avenir et la communion.



Dans BLACK MOON, on se retrouve à naviguer à l’intérieur d’une intimité dans divers espaces – l’église noire de nos ancêtres, une praxis de la maison et l’architecture de notre propre corps – en nous fiant uniquement à nos sensations comme sens de l’orientation. Alors que nous négocions notre amour l’un·e pour l’autre, nous devons continuellement compenser le monde extérieur et le rassembler dans le cadre des limites de notre relation. Notre amour épouse la fluidité, la pluralité et la confiance radicale comme moyens de naviguer la vie et les risques qu’elle contient. BLACK MOON se questionne: comment créer un espace tout en le détruisant activement par un rituel de possibilités obscures ?

Établi à Chicago en Illinois, FATHERMOTHER a présenté son travail au No Nation Performance Art Lab (Chicago), à l’Université de l’Ohio (Athens, OH) et à Dazibao (Montréal, QC), et est membre du Black performance art collective Suspended Culture.



INFOS | BLACK MOON, les 1er et 2 février à La Chapelle Scènes contemporaines

Présenté dans le cadre du QUEER PERFORMANCE CAMP, en partenariat avec le Studio 303 (studio303.ca), le MAI Montréal, Arts interculturels (m-a-i.qc.ca) et La Chapelle Scènes Contemporaines (lachapelle.org).



