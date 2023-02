100% physique (Physical :100) : Compétition extrême de beaux balaises!

Netflix diffuse une toute nouvelle série mettant en scène le pinacle de l’athlétisme coréen dans un combat « à mort » pour mettre le grappin sur un grand prix de 300 millions de won, soit environ 325 000$ canadiens. Au menu, de la compétition extrême et une enfilade de culturistes, gymnastes, lutteurs, danseurs, champions du bras de fer et sportifs de tout acabit qui s’empoignent à bras le corps, souvent avec un minimum de vêtement, et parfois même dans la boue!

La prémisse n’est pas sans rappeler la série coréenne Le jeu du calmar puisque, à son instar, on y retrouve également une centaine de concurrents prêts à tout pour gagner un gros lot fabuleux. La différence, bien évidemment, est que 100% physique (Physical: 100, en anglais)met en scène une véritable compétition et que personne n’y perd la vie.

La série se décline sur cinq quêtes différentes précédées d’une épreuve préliminaire qui permet de séparer le bon grain de l’ivraie entre les différents concurrents. Cette première épreuve nous les présente suspendus dans le vide, au-dessus d’une fosse remplie d’eau (sans toutefois aucun crocodile à l’horizon) avec un seul mot d’ordre : demeurer suspendu le plus longtemps possible et gagner un mystérieux avantage dans le cadre des défis suivants.

100% physique (Physical : 100)

Par la suite, les épreuves déclinent de nombreux corps à corps dans les contextes les plus divers, notamment dans une mare remplie d’eau et de boue. Inutile de dire que les maillots sont particulièrement bien collés au corps.

Les corps musculeux sont légion, mais on y retrouve également une grande diversité que ce soit au niveau des gabarits, de l’âge ou du sexe. L’entrée en scène des concurrents se fait par ailleurs au cœur d’une arène constellée de bustes en plâtre, moulés à même leurs corps. En cas de défaite, l’ignominie suprême pour le perdant est de devoir fracasser l’effigie de son corps en mille miettes.

On pourrait croire que les dés sont pipés et que la victoire ira nécessairement aux plus balaises, mais ce serait une grave erreur puisque cette caractéristique peut parfois, tout au contraire, créer un désavantage. Par ailleurs, certains hommes et femmes de plus petits gabarits cachent parfois une force ou une agilité surprenante.

100% physique (Physical : 100)

Le concept est simple, mais n’en demeure pas moins très efficace et peut s’enorgueillir d’un niveau de production de très grande qualité avec des décors et des arènes de combat fort bien pensés. Le premier épisode traîne un peu en longueur dans sa première moitié, mais il faut après tout présenter une centaine de concurrents.

La série constitue sans aucun doute un plaisir coupable absolu où le bonheur de se rincer l’œil le dispute à la fébrilité d’une compétition échevelée!

Info

100% physique est présenté sur Netflix, en coréen, avec sous-titres, ainsi que dans un doublage anglais et français.

100% physique (Physical : 100), bande-annonce originale avec sous-titre anglais