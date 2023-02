Découvrez les 10 Queens du concours Drag Race Belgique dès maintenant

L’édition belge du phénomène mondial Drag Race est accessible au Canada sur Crave, depuis le 16 février, et offre un show anti-morosité qui va ensoleiller les mois de février, de mars et d’avril. Dans ce programme hors du commun, 10 drag queens vont se disputer le titre de La Queen Belge du Drag et une cagnote de 20000 euros et divers autres prix.

Dans cette version de Drag Race, on part à la rencontre de l’univers du Drag belge et on se laisse séduire par des performances renversantes de drags inconnues au Québec. Tout au long de l’aventure, notre présentatrice canadienne, Rita Baga (réellement parfaite dans ce rôle), deux coachs belges Lufy et Mustii et une successions d’invités spéciaux, jugent l’évolution des candidates.

Les juges, ne s’empêchent pas de donner des avis constructifs — qu’ils soient positifs ou négatifs — sur les performances des candidates. Et, comme c’est un concours, à l’issue de chaque rendez-vous, une drag queen est éliminée de la compétition.

Parmi les candidates on trouve…

Amanda Tears, 21 ans, Mouscron

Plus jeune candidate du casting, Amanda Tears n’a peur de rien ! Passionnée de mode et de couture, elle suit actuellement une formation de stylisme à Paris et prend un malin plaisir à confectionner ses tenues de A à Z. Dans le milieu drag depuis 2 ans à peine, elle ne demande qu’à grandir et évoluer. Elle espère que Drag Race lui permettra d’encore mieux définir son personnage.

Athena Sogrelikis, 27 ans, Bruxelles

Personnalité chaleureuse et déjantée, Athena est définitivement l’une des figures montantes dans le milieu drag. Elle fait partie de la génération “RuPaul” avec ses looks conceptuels et fashion et incarne la modernité dans le monde drag.

Brittany Von Bottoks, 36 ans, Mons

Originaire de Mons, Brittany a récemment fait un arrêt maladie, après une longue carrière comme Visual Merchandiser chez H&M. Elle a profité de cet arrêt pour se consacrer entièrement à sa passion, le drag ! Britanny est par ailleurs perruquière et ses looks drag sont donc bien souvent… tirés par les cheveux ! Avec beaucoup d’humour, elle estime que les drags du plat pays ne sont pas si plates que ça.

Drag Couenne, 24 ans, Bruxelles

Figure montante du drag belge, Drag Couenne est comédienne et est habituée à s’exprimer en public. Elle fait partie du collectif “Not Allowed” regroupant principalement des performeurs trans. Elle représente ainsi un drag alternatif et politique. Habituée à performer dans les squats, elle est reconnue pour ses performances exceptionnelles et uniques ainsi que pour ses maquillages hauts en couleurs.

Edna Sorgelsen, 34 ans, Liège

Figure mythique du drag bruxellois, elle a commencé sa carrière drag ” chez Maman “avant d’investir le” Cabaret Mademoiselle “. Edna Sorgelsen a une personnalité terriblement attachante, pleine de folie et d’exubérance. Elle aime beaucoup transmettre à son public et anime par ailleurs les ateliers ” Unique en son genre ” durant lesquels elle fait des lectures de contes aux enfants qui abordent les thèmes liés au genre, à l’identité et à la tolérance.

Mademoiselle Boop, 37 ans, Bruxelles

Originaire de Dinant, Mademoiselle Boop a quitté la campagne il y a quelques années pour rejoindre la capitale et fonder le “Cabaret Mademoiselle”. Véritable entrepreneuse, elle a fait de son cabaret l’un des endroits incontournables de la fête bruxelloise et a ainsi participé au rayonnement de nombreux artistes.ses et performeurs.ses. D’une grande douceur, elle n’en reste pas moins cash lorsqu’il s’agit de donner son point de vue, quitte à être parfois même un peu “acide”.

Mocca Bone, 35 ans, Bruxelles

Originaire de Colombie, Mocca Boné est une Queen à barbe. Incroyable danseuse, elle a fait partie de la troupe de Maurice Béjart et surprend par son extraordinaire souplesse. Elle aime susciter l’interrogation auprès des gens, raconter des histoires et aime rappeler qu’on ne doit pas être blanc ou noir”.

Peach, 23 ans, Liège

Originaire de la province de Liège, Peach rêve d’être drag queen depuis son enfance. Compétitrice dans l’âme, elle a notamment remporté la “Drag Academy à Paris”. Peach possède sa propre chaine YouTube où elle propose des tutos Make Up. Peach se maquille d’ailleurs à une vitesse surprenante ! Elle aime partager ses compétences et sa créativité et se sent très à l’aise avec les codes du digital.

Susan, 26 ans, Gand

Susan est une queen du Nord du pays ! Née d’un père wallon et d’une mère flamande, Susan a été élevée dans les deux langues. Son nom Susan fait référence aux femmes d’âge mûr, elle aime jouer sur ce tableau malgré sa jeunesse. Dotée d’un grand sens de l’humour, elle mélange dans son jeu le moderne et le old school et s’inspire des femmes de son entourage. Elle aime qu’on l’appelle “Tatie Susan”.

Valenciaga, 26 ans, Gand

Née en Wallonie, d’un père wallon et d’une mère flamande, Valenciaga est bilingue et est très proche de la scène drag flamande.Iels est directeur.rice artistique, fait de la couture, du théâtre et est fan de photographie et de mode. Iels attache beaucoup d’importance aux détails. Son drag est très élégant et fashion. Ilels a performé avec Charli XCX sur la scène de l’AB. Valenciaga est trans non-binaire.

Après avoir visionné le premier épisode, le moins qu’on puisse dire, c’est que les candidates belges ont pas mal de talent, d’humour et offrent une diversité rafraîchissante …

À voir donc sur Crave.