La militante trans pro-Trump Caitlyn Jenner accuse Nike de «wokisme»

Caitlyn Jenner attaque sur Twitter Nike pour avoir choisi Dylan Mulvaney, une influenceuse trans, comme égérie de la marque.

Après des dizaines d’attaques contre les drag queens et les heures du conte, puis des lois limitant les activités des drags, le Parti républicain et et les personnalités qui le soutiennent ont trouvé une nouvelle cible : la jeune influenceuse trans Dylan Mulvaney.

Suivie par près de 11 millions d’abonné·es sur TikTok, la jeune femme qui expose chaque parcelle de sa vie sur les réseaux sociaux est devenue la nouvelle ambassadrice de la collection pour femmes de Nike. Une décision qui enrage la droite réactionnaire, dont fait partie Caitlyn Jenner, une autre femme trans.

L’ancienne athlète (olympienne aux Jeux d’été de Montréal en 1976) ajoute allègrement son grain de sel aux attaques que la communauté trans subit au quotidien : « C’est dommage de voir une entreprise américaine aussi emblématique devenir woke comme ça ! », écrit-elle.

Caitlyn Jenner considère cette collaboration comme « un scandale » : « Nous pouvons être inclusifs mais pas aux dépens de la majorité des gens, et garder une certaine décence tout en étant inclusifs ».

Elle y traite aussi la communauté LGBTQ+ de «mafia arc-en-ciel» et de «terroristes», entre deux passages sur Fox News où elle déboulonne Biden et sa politique «d’effacement des femmes».

Rappelons que l’an dernier, Jenner s’en était déjà pris à Dylan Mulvaney en mentionnant vulgairement les parties génitales pré-transition de la créatrice de contenus, qui lui avait judicieusement répondu : «Une personne trans invalidant la transidentité d’une autre personne trans, c’est assez diabolique à mes yeux».