Le Centre de recherche communautaire nomme Micheal Kwag à la direction générale 

Le Centre de recherche communautaire (CBRC), qui fait progresser depuis près de 25 ans la recherche, les programmes et les politiques dans le domaine de la santé des personnes queers et trans au Canada, a nommé Michael Kwag à la direction générale. M. Kwag sera responsable de mener à bien la mission toujours plus audacieuse et inclusive du Centre.

L’organisme canadien de recherche et de promotion de la santé 2S/LGBTQIA+, basé à Vancouver, initialement voué à la lutte contre le VIH/sida et à la défense de la santé des hommes gais, bisexuels et queers, a depuis élargi son champ d’action aux enjeux de santé touchant les femmes queers, tant cis que transgenres, ainsi que les personnes bispirituelles et non binaires.

M. Kwag travaille depuis plusieurs années au CRBC, où il a supervisé les initiatives de communication, de développement des politiques et d’affaires publiques de l’organisme. « Dans le cadre de mes nombreuses fonctions au CBRC ces 20 dernières années, j’ai pu constater que nous contribuons grandement au bien-être des personnes et des communautés queers et à la promotion de leur santé», a déclaré M. Kwag, qui a commencé au CBRC en 2004, à titre de recruteur pour le programme Totally Outright (une initiative de renforcement des aptitudes en leadership au sein de la communauté).

« Nous traversons une période où l’homophobie et la transphobie s’expriment ouvertement, et où beaucoup de personnes peinent encore à obtenir les soins de santé dont elles ont besoin. C’est le moment de faire preuve de détermination, de redoubler d’efforts et de viser plus haut. »

M. Kwag s’est montré un leader influent au CBRC depuis les premières années de l’organisme national. il a contribué à la mise en œuvre de plusieurs de ses programmes phares. On peut notamment citer Sexe au présent (la grande enquête canadienne sur les hommes gais, bisexuels, queers et trans et les personnes bispirituelles et non binaires), le Sommet (la plus grande conférence canadienne sur la santé des personnes 2S/LGBTQIA+) et le programme Totally Outright.

Rassembleur, attentionné et empathique, M. Kwag a joué un rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs politiques du CBRC : il a su gagner l’adhésion du gouvernement et des élu·e·s et bâtir des partenariats importants avec des chercheur·se·s et des leaders communautaires partout au Canada. En plus d’obtenir plusieurs millions de dollars de financement pour les programmes de recherche et d’éducation communautaires du CBRC, M. Kwag a contribué à infléchir les politiques publiques sur des dossiers clés relatifs au bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+, tels que le VIH et la santé sexuelle, les réglementations sur le don de sang et l’interdiction des pratiques de thérapie de conversion.

Chargé à la fois du développement des politiques, des communications et du transfert des connaissances, Michael Kwag a participé à la sensibilisation du public à ces enjeux et à bien d’autres. Il a facilité l’accès de la communauté et des prestataires de services aux informations et aux ressources pertinentes, développé le bilinguisme des communications du CBRC, et mis en lumière les inégalités et les injustices auxquelles sont encore aujourd’hui confrontées les personnes queers et trans au Canada.

«Grâce au dévouement exemplaire de Michael et à sa volonté de favoriser la santé et le bonheur de notre communauté, le CBRC, autrefois un petit groupe de réflexion basé en Colombie-Britannique, est devenu un acteur canadien incontournable dans le domaine de la santé des personnes queers et trans», a déclaré Chris Gallardo-Ganaban, président du conseil d’administration du CBRC. « Michael possède une excellente mémoire institutionnelle et est capable d’aller chercher toutes les formes de soutien nécessaires à l’atteinte de nos objectifs. Je suis certain qu’il continuera à agir pour le bien du CBRC, de notre équipe et des communautés auxquelles nous nous consacrons. »