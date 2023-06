Le festival de courts métrages queer est de retour du 22 au 25 juin 2023

Le premier festival de courts métrages queer au Canada — I+N FCQSFF — revient pour sa quatrième saison avec une programmation captivante et un focus sur l’Ukraine.

Premier festival de courts métrages queer du Canada, MAGE+NATION. FESTIVAL COURTS QUEER SHORT FILM FEST (I+N FCQSFF), célèbre les cinéastes queer d’ici et du monde entier. Diffusé dans tout le Canada, I+N FCQSFF est de retour cet été [du 22 au 25 juin] pour sa quatrième saison fabuleuse avec des séances de questions-réponses, des rencontres avec les cinéastes, des discussions, des activités de réseautage innovantes dans l’espace virtuel de rencontreimage+nation.

Une lettre d’amour destinée aux courts métrages et à leurs héros

«I+N FCQSFF est né de notre amour pour les petites histoires» explique Charlie Boudreau. «Les courts métrages présentés illustrent la collision entre des idées novatrices et l’image en mouvement.»

«Un court représente bien plus qu’une simple carte de visite pour le premier long métrage d’un cinéaste», poursuit Kat Setzer. «C’est un moment, une pensée, une capsule temporelle étroitement tissée qui mérite d’être diffusée et exposée au grand public. I+N FCQSFF 04 est l’occasion d’encourager les cinéastes émergent·es et établi·es en créant des espaces de collaboration et d’échange grâce à l’espace de rencontre virtuel image+nation.»

« I+N FCQSFF répond à un de nos objectifs de longue date, celui de souligner le talent que nous voyons dans les courts métrages soumis chaque année à image+nation. festival de films LGBTQueer Montréal», poursuit Charlie Boudreau. «Nous pensons qu’il est grand temps que le court métrage soit célébré et qu’on lui accorde la vitrine qu’il mérite. I+N FCQSFF est aussi un lieu où les cinéastes et le public peuvent explorer comment les vies queer sont portées sur nos écrans. »

Culture queer de l’Ukraine

En soutien à leurs collègues, créateurices culturel·les et les personnes d’Ukraine, la saison 04 présente une collaboration avec Bohdan Zhuk, programmateur au Kyiv International Short Film Festival (KISFF) et fondateur du Sunny Bunny Festival, un nouveau festival ukrainien dédié au cinéma queer.

Ce focus inclut le programme QUEER FIGHTERS / GUERRIER·ÈRE·S QUEERS / КВІР–БОРЦІ :une sélection de courts métrages queer ukrainiens puissants et contemporains abordant les thèmes d’identité trans, d’être soldat et queer dans l’armée ukrainienne et les expériences de vies LGBTQ+ dans une société moins que tolérante.

La programmation de la saison 04 comprend aussi des contes irrésistibles et beaucoup de créativité

Une programmation à thèmes alléchante vous attend. Celle-ci met l’accent sur les cinéastes locaux, locales et canadien·nes. Vous y trouverez des catégories telles que UNE QUESTION DE GENRES / A QUESTION OF GENDER, des drames, des comédies et des documentaires qui explorent les réalités non binaires et trans; ENCOUNTERS / AMOUR, des contes sur l’amour, le désir, la romance et les relations; DÉCLARATIONS / DECLARATIONS, des expressions courageuses et brutes-de-décoffrage sur l’identité puis enfin, et surtout, QUEERMENT QUÉBEC, un regroupement de courts métrages locaux.



Avec une politique du “payez ce que vous pouvez”, le festival désire que l’expérience traditionnelle des festivals de cinéma se fasse un environnement abordable et accessible où les réalisatrices et réalisateurs de courts métrages et leurs œuvres peuvent être soutenu·es et célébré·es par toutes et tous.

