Horoscope juillet 2023

Cancer / 21 juin au 22 juillet 2023

Voilà, on est rendu à l’été, la journée la plus longue. Les nuits les plus étranges. Éternelles… Les chaleurs, les sueurs. Les fêtes et les vacances, au soleil… Et le natif du Cancer devrait être assez occupé en recevant dans l’année l’influence bénéfique de Jupiter et celle, plus constructive, de Saturne. Dans l’année qui vient, Jupiter sera dans le signe ami du Taureau pour inspirer les natifs du Cancer, signifiant qu’ils pourront compter sur l’aide d’amis et de protecteurs pour réaliser leurs projets. Ces derniers ne demanderont rien en retour, trop heureux d’avoir partagé de bons moments ensemble. Il se pourrait aussi que le Cancer se fasse au moins un nouvel ami. Il aura d’ailleurs l’impression, lors de leur rencontre, de l’avoir toujours connu. Et ce n’est pas fou, le Cancer a la mémoire longue comme les archives akashiques. Il saura qu’il a reconnecté avec une aussi vieille âme que lui. Il sera donc bien entouré, il vivra du bon temps avec ceux qu’il aime le mieux. Le natif du Cancer bénéficiera aussi de l’influence constructive de Saturne, en Poissons, qui lui donnera l’occasion de se structurer. Il vivra un défi où il n’aura pas le choix d’être plus efficace au travail, par exemple. Il se densifiera, son squelette se solidifiera. Il ne partira plus au moindre coup de vent. Ou de passion. Il sera plus solide sur ses pieds. Saturne pourrait l’envoyer en voyage aussi. Il devrait entrer en contact, ne serait-ce qu’un après-midi, avec d’anciennes civilisations, dont l’histoire est gravée dans la pierre. Ou il s’intéressera à une culture millénaire, au point de l’étudier. Ou il jasera avec un vieux sage, vendeur de pinottes peut-être, mais riche en paix intérieure et inspiration. Donc, le natif du Cancer évoluera en profondeur dans l’année qui vient et il sera bien guidé. Il redeviendra ensuite plus adulte, à la surface. Il y a une dernière planète qui viendra occuper certains Cancers cette année, jusqu’en janvier 2024, et c’est Pluton, le dieu des enfers. Enfin, surtout ceux du dernier décan, nés entre les 18 et 23 juillet. Ou les Cancers qui ont Mercure et/ou Vénus sur ces cinq derniers degrés. Il viendra surtout les instruire sur leurs relations sentimentales, leurs échanges sociaux. Encore là, le natif du Cancer pourrait revenir dans une vieille relation, car Pluton fait le lien entre les incarnations successives. Mais aussi, Pluton l’aidera à trouver des trésors en lui, comme du courage, de l’inspiration, du génie même… Pluton enverra donc un messager vers eux pour leur apporter richesses et solidité. Et des étincelles dans les yeux. Alors bonne fête, l’artiste, passe un bel été. Et à tout le monde, je souhaite une joyeuse Saint-Jean !

Lion

Vous aimerez vous isoler pour réfléchir à des histoires sensibles, du côté affectif probablement. On pourrait vous faire des reproches ou vous demander des comptes. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu’un qui vous fera vivre des émotions intenses et inhabituelles. Vous en comprendrez un peu plus aussi sur votre psyché, pour éviter les débordements, les délires. On vous contera un récit étrange.

Vierge

Un projet commence à prendre forme, où vous arriverez à au moins un objectif. Vous devrez bien y travailler, mais vous aurez de l’aide des copains au bon moment. Vous commencez à vous sentir plus à l’aise avec un ami proche, vous vivrez bien des histoires ensemble. Peut-être un projet de logis à partager. Vous devriez mieux vous entendre avec quelqu’un au travail, peut-être parce qu’il partira loin.

Balance

Vous vivrez du nouveau au travail, un projet devrait aboutir ou on vous confiera un défi. Vous pourriez retourner travailler un peu si vous êtes à la retraite, juste pour vous désennuyer. Des artistes arriveront sans trop y croire à un succès inespéré, après y avoir travaillé sans relâche. Vous trouverez la place qui vous revient dans la société, avec un minimum de respect et peut-être un peu de gloire, méritée…

Scorpion

Vous allez faire différent. À un moment donné, vous prendrez l’autre embranchement. Vous êtes sur le point de vivre l’aventure qui vous a toujours attiré et fait peur en même temps. Vous vivrez donc un moment de folie, mais vous devriez y gagner deux ou trois nouveaux numéros. Ça ne sera pas dur pour vous de partir en voyage, vous aurez de la compagnie, dont un qui vous étonnera ferme en chemin.

Sagittaire

Vous sortirez souvent le soir, vous en aurez vraiment le goût. Vous apprécierez l’ambiance des rencontres, des gens nouveaux à découvrir. Vous pourriez vous accrocher quelque part. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard. Occupez-vous de vos finances aussi, pour éviter les pépins. Vous aurez peut-être l’occasion de faire une bonne transaction, si vous êtes là. Vos rêves commenceront à vous parler.

Capricorne

Vous verrez mieux comment vous vivez vos échanges avec les autres et avec l’être aimé. Vous voudrez vous y sentir mieux, quitte à faire des changements et à en effaroucher certains. Ou peut-être déciderez-vous de faire de la place à côté de vous, même à ceux qui ne sont pas parfaits. Vous aurez des invitations intéressantes pour des sorties, des activités. Peut-être aussi côté affaires, travail !

Verseau

Occupez-vous de votre santé un peu, mais pas seulement pour avoir une belle silhouette. Aussi pour être en paix, intérieurement. Marchez dehors, surtout si vous pouvez le faire en forêt. N’hésitez pas à parler à un arbre si vous êtes accoté dessus, il va vous écouter et tirer ce qui est de trop chez vous. Soyez plus animal. Moins stressé. Vous attirerez des rencontres plus élégantes ainsi. Gros ménage en vue.

Poissons

C’est le temps de vous divertir, de changer d’air. Les choses sérieuses progresseront peu, mais vous aurez de belles occasions de vous amuser. D’ailleurs, sans trop le chercher, ceux qui sont seuls ou mal assortis feront bien des rencontres, dont une qui prendra du sens avec le temps. Vous serez assez créatif, vous aurez de bonnes idées pour régler des problèmes ou pour créer un chef-d’œuvre inattendu.

Bélier

Vous travaillerez à rendre ça plus accueillant chez vous et les résultats seront immédiats. Tous vos visiteurs se sentiront à l’aise. D’autres apprendront plutôt qu’ils iront vivre ailleurs, dans un espace génial, sans se ruiner en plus. Vous vous rendrez compte aussi que vous partagez beaucoup avec la famille. Bonne raison pour prendre vos distances et en créer une autre, plus vraie. Et moins austère.

Taureau

Vous aurez à penser à un déplacement différent, peut-être à cause d’un nouvel emploi. Vous trouverez une solution assez sensée. Vous irez visiter un endroit où l’on vous invitera. Vous y resterez plus tard que prévu et ce sera confortable. Vous apprécierez aussi votre quotidien, bien que souvent certains s’y invitent sans gêne. Gardez-vous de l’énergie et des ressources pour plus tard. Ça va barder cet hiver !

Gémeaux

Vous commencez à voir la richesse de certains détails de votre vie. Les couleurs, les odeurs s’emmêlent et donnent du sens à vos moindres aventures. Vous aurez l’impression d’être à l’aise, de ne manquer de rien, bien qu’en même temps vous aurez de la facilité à trouver de bons revenus. Votre richesse intérieure vous guide sur la route, même du côté du fric. Vous vous sentirez pas mal plus solide.