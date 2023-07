Décès de Sinead O’Connor

La chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor, connue mondialement pour la chanson Nothing Compares 2 Uet reconnaissable à sa voix puissante et son crâne rasé, est morte à l’âge de 56 ans, ont rapporté mercredi les médias irlandais.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinéad bien-aimée », a indiqué la famille dans un communiqué publié par la chaîne publique RTE. « Sa famille et ses amis sont dévastés. »

PUBLICITÉ

O’Connor avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre Nothing Compares 2 U, écrit par l’artiste américain Prince. Ses deux premiers albums, The Lion and the Cobra et I Do Not Want What I Haven’t Got, ont été de grands succès commerciaux.

L’Irlande a perdu « l’un de [ses] plus grands et plus talentueux compositeurs, auteurs-compositeurs et interprètes de ces dernières décennies », a réagi président irlandais Michael Higgins.

Sinéad-Marie-Bernadette O’Connor, née le 8 décembre 1966 à Dublin, est une chanteuse et compositrice irlandaise. Elle doit ses prénoms à celui de l’épouse du Président irlandais Éamon de Valera [Sinéad de Valera], et à ceux de sainte Bernadette de Lourdes.

PUBLICITÉ

Elle enregistre son premier album en 1987, The Lion and the Cobra, qui est un grand succès (plus de 5.4 millions d’exemplaires vendus), suivi en 1990 de I Do Not Want What I Haven’t Got, second album sui marche encore mieux, devenant très vite disque d’or et se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires. Le single Nothing compares 2U, devient n°1 dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume Uni, l’Australie et l’Irlande.

Au long de sa carrière, elle s’entoure de compositeurs et artistes prestigieux tels que Peter Gabriel ou encore U2.

En 2006, elle surprend son public par un album aux sonorités reggae et jamaïcaines, qui sera bien accueilli (250 000 exemplaires vendus).

Elle a sorti un double album de chansons baptisé Theology en 2011. Son album le plus récent est sorti en 2014 et s’intitule I’m not bossy, I’m the boss.

Son engagement politique lui a valu plusieurs scandales, notamment en 1992 lorsqu’elle s’est opposée à l’Église catholique romaine et a déchiré une photo du pape Jean-Paul II en direct dans l’émission TV américaine «Saturday Night Live». Elle s’est convertie à l’Islam en 2018.

PUBLICITÉ

En 1999, la chanteuse déclare être homosexuelle au magazine lesbien américain Curve : « Je suis lesbienne. Je n’ai pas été très claire à ce sujet et tout au long de ma vie, je suis sortie avec des gars parce que je n’étais pas forcément très à l’aise avec le fait d’être lesbienne. Mais je suis en fait lesbienne. »

Elle a notamment eu une relation avec le chanteur Peter Gabriel et a été mariée à un journaliste. Elle est la mère de quatre enfants (une fille et trois garçons) de trois pères différents.

Mais dans son autobiographie publiée en 2021, elle se décrit finalement, comme non pas lesbienne ou hétérosexuelle, mais comme asexuelle. Et elle y annonce qu’elle arrête sa carrière musicale. Cela dit, en février dernier, elle signait une nouvelle version de The Skye Boat Songpour la séquence de début de la 7e saison de la populaire série Outlander.

En 2022, son fils Shane, 17 ans, met fin à ses jours. Sinéad O’Connor est alors hospitalisée après avoir indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle songeait elle aussi au suicide. La chanteuse annulle alors une série de concerts en raison de son deuil, ses équipes expliquant à l’époque qu’elle avait pris cette décision « pour sa propre santé et son bien-être ».