Jade Above, la vulnérabilité qui transporte

La voix texturée de Jade Above a quelque chose d’envoûtant. Son groove mélancolique a tout pour attirer l’attention. Peu à peu, celui qui se décrit comme le représentant plus ou moins officiel de la délégation algéro-canadienne du charisma, uniqueness, nerve and talent fait sa place dans le paysage culturel.

Quelques semaines après avoir lancé la chanson Joue le jeu (avec Rita Baga), on pourra le voir sur la grande scène de Fierté Montréal dans le spectacle IMMIX, le 9 août, sur l’Esplanade du Parc olympique, aux côtés de Joe Bocan, Edith Butler, Coco Béliveau, Cassa, Blxck Cxsper, Klô Pelgag, Samuele, Lumière, Kanen, Naomi et River.

Qu’est-ce que ça signifie pour toi de performer durant Fierté Montréal ?

Jade Above : En tant qu’homme gai qui a grandi dans un environnement avec des parents musulmans où il y a eu beaucoup de frictions et de résistances, le fait d’avoir accès à une scène aussi grande que celle de Fierté, c’est un accomplissement personnel et professionnel. Je veux y montrer toute mon identité. Ma création est basée sur l’honnêteté. Je n’essaie pas de construire un personnage. Je préfère offrir quelque chose d’humble et de vulnérable.

Quel effet peut avoir la mise en lumière d’un artiste avec ton parcours dans le milieu queer ?

Jade Above : Au Québec et à travers le monde, il y a une volonté d’offrir une visibilité à différentes communautés qui sont moins vues. Fierté Montréal fait un excellent travail à ce sujet. Ça peut avoir un effet hyper positif sur la société en général, parce que le public a besoin de s’ouvrir à de nouvelles choses. Ironiquement, quand on voit plus de personnes différentes, l’obsession de tout étiqueter devient moins grande. Dès qu’on met un label, on associe tout un tas de caractéristiques à un groupe de personnes. Je le sens parmi les communautés LGBTQ+ en général et en tant qu’homme arabe. En ce moment, il y a une nécessité de savoir c’est quoi un homme gai arabe. Je n’en suis pas l’archétype. Il y a plusieurs modèles et c’est intéressant de découvrir toutes ces nuances.

Que vas-tu présenter à IMMIX ?

Jade Above : Je vais chanter Joue le jeu, qui est sortie le 13 juin. C’est une chanson sur l’art de la performance, la dualité entre avoir un rêve et vivre un cauchemar, avec cette idée d’une confrontation entre le rêve et la réalité. Je vais aussi présenter Peu importe, une chanson sur l’amour inconditionnel, la nostalgie et l’effet du temps, qui va arriver sur les plateformes au lendemain du spectacle.

Te décris-tu encore comme un éternel malheureux ?

Jade Above : Oui, mais avec bien plus d’humour qu’avant. On me disait souvent que mon écriture était triste, déprimante ou mélancolique. Je suis encore l’éternel malheureux, mais j’en ris aujourd’hui. J’enveloppe tout ça de légèreté. Je montre plusieurs facettes de mes émotions. Je crois que l’un des problèmes de la masculinité toxique, c’est que les hommes qui en souffrent ont de la difficulté à exprimer leurs émotions avec nuances, et ça crée des réactions qui sont très violentes. Je pense que c’est intéressant de montrer qu’un homme cisgenre, transgenre et autre peut vivre toute une palette d’émotions. Ça peut sembler absurde de le redire, mais c’est un message qui doit être constamment remis de l’avant.

Quand j’écoute ta voix, j’ai l’impression d’entendre la maitrise vocale de quelqu’un qui a commencé à chanter il y a longtemps. Est-ce que je me trompe ?

Jade Above : C’est drôle que tu dises ça, parce qu’à mes débuts, j’étais absolument horrible ! Je suis vraiment flatté par ce que tu viens de dire. Certaines personnes naissent avec un timbre de voix particulier. Ce n’était pas du tout mon cas. J’ai beaucoup travaillé. Avec le temps, je suis devenu plus confortable. Je comprends mieux les nuances dans ma voix. J’ai toujours eu cet intérêt de peaufiner mes capacités. Il n’y a pas de finalité à ça.

Quelles sont tes influences musicales ?

Jade Above : D’un point de vue vocal, j’admire Freddy Mercury, même si je ne me considère pas à son niveau. Tant qu’à viser haut, on va viser haut ! Je trouve que c’est un excellent chanteur naturel. Sa voix a beaucoup de textures, d’émotions et de joie de vivre. Il chante de manière très instinctive. J’admire aussi ce que Beyoncé est capable de faire sur la scène. Plus jeune, j’aimais beaucoup Christina Aguilera. J’ai toujours apprécié les grosses voix.

Comment décris-tu ta signature ?

Jade Above : Avant, je faisais de la pop intimiste de chambre à coucher. Maintenant, je me dirige davantage vers de la pop plus assumée et définitivement plus rythmée, avec de la soul et du R&B.

Pourquoi est-ce important pour toi de créer en français et en anglais ?

Jade Above : Plus jeune, je pensais qu’il fallait absolument chanter en anglais si on voulait avoir une carrière en musique. Puis, au cégep et à l’université, je me suis mis à écouter beaucoup la musique de Pierre Lapointe, d’Ariane Moffatt et de Louis-Jean Cormier. C’est devenu naturel éventuellement d’écrire en français. Je trouve ça important de chanter dans les deux langues, car ça montre la pluralité de mon identité.

JADE ABOVE sera du spectacle IMMIX, le mercredi 9 aout 2023, à 20h, sur la scèbne TD de l’Esplanade du Parc Olympique.