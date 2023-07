Sami Landri, l’éblouissante étoile acadienne

Sami Landri est une étoile en pleine ascension. Les vidéos que la drag punkette acadienne diffuse sur TikTok séduisent des millions de personnes. Elle coanimera le spectacle d’humour queer de Fierté Montréal, Me joke-tu ?, avec l’autre sensation acadienne, Chiquita Mère, le 3 août prochain. Et elle vient de lancer la carrière musicale à laquelle elle rêvait depuis des lunes.

Pourquoi travailles-tu souvent en duo avec Chiquita Mère ?

Sami Landri : On est devenu un couple il y a cinq ans en travaillant sur un court métrage. Depuis, on a collaboré sur plein d’affaires. On est deux personnes tellement connectées avec nos visions et nos goals artistiques. On a une chimie incroyable en création. Sur scène, on a des énergies et des forces très différentes. Chiquita a beaucoup d’expérience en animation et dans le monde de l’humour. Sa brain va toujours à cent milles à l’heure. Moi, mes forces sont beaucoup dans l’esthétique et dans mon attitude plus décontractée, qui fait en sorte que les gens se sentent confortables.

Comment décris-tu votre humour ?

Sami Landri : Pour le show Me joke-tu ?, on va mettre en valeur nos personnages de drags. Chiquita, c’est une matante avec un humour vraiment wink wink punch line. Moi, mon humour est vraiment Gen Z et plus subversif. Toutes les deux, on vient du sud-est du Nouveau-Brunswick, et je trouve qu’il y a un humour spécifique là-bas. C’est très moqueur. On ne va pas rire des gens dans la foule, mais de l’une et l’autre.

Le 3 août, vous serez accompagnées par Justine Philie, Erika Suarez, Charlie Morin, Portia K, Maxime Ève Gagnon et KeXin Li. C’est un line-up aux styles très diversifiés !

Sami Landri : Oui ! C’est un show 100 % queer qui met en valeur le talent d’ici. On a Montréal et la queerness en commun, mais de all walks of life. L’humour est tellement proche du vécu de chaque personne, que ça amène une grande diversité dans le propos. Le show va être high energy. Notre objectif est de mettre les humoristes en valeur en animant et avec nos sketchs.

Te considères-tu humoriste ?

Sami Landri : Jamais ! Et ce n’est pas dans mes plans de me voir comme ça. Je suis juste une personne vraiment comique. Le show Me joke-tu ?, c’est la première fois que j’ai un lien aussi fort avec l’humour. Je n’ai jamais vraiment fait du stand up. Sur les médias sociaux, j’ai offert aux gens un sens de l’humour très subversif dans les normes de ce qu’on connait de l’humour et de la drag.

Comment ton aventure sur les médias sociaux a-t-elle commencé ?

Sami Landri : J’ai publié des vidéos quand j’avais seulement quelques centaines de followers. Ce n’était même pas sur mon radar que ce soit vu par autant de monde. Lorsque mes vidéos ont commencé à récolter des millions de vues, ça a été une huge surprise ! Tout ce que je mets sur TikTok et Instragram, c’est une version très authentique de moi-même. Les gens ont beaucoup de plaisir à regarder ça. Très rapidement, j’ai eu une immense plateforme pour m’exprimer. C’est le plus gros cadeau de l’univers. Avant ça, j’étais un struggling artist à Moncton et maintenant, je suis un artiste à Montréal qui vit pleinement de son art avec des opportunités de fou.

Décris-moi le drag de Sami Landri.

Sami Landri : Mon persona de drag est très punk ! Pas parce que je mets des manteaux de cuir et que je fais rock’n’roll, mais parce que je care pas about les normes. Je dis ce qui me fait rire et pour moi, ça, c’est très punk.

Qu’est-ce que le drag t’a apporté ?

Sami Landri : Le drag m’a fait goûter à un succès que je n’aurais jamais cru vivre. Et puis, bien avant mon succès sur les médias sociaux, je faisais du drag depuis presque trois ans. Le drag avait déjà fait ressortir le côté de moi confiant qui care pas. C’était ma façon d’être bad, punk et cool as fuck. Je mettais toutes les choses que j’imaginais être la meilleure version de moi-même dans mon drag. Rapidement, je me suis dit : « Si je suis capable d’être comme ça en drag, pourquoi pas être de même tout le temps ? » J’ai appliqué ça dans ma vie de tous les jours.

Y a-t-il eu un impact sur ton identité de genre ?

Sami Landri : J’ai toujours été quelqu’un d’efféminé, mais en termes d’identité de genre, le drag a été un outlet pour mon expression de genre très performative. Si tu me demandes quels pronoms je préfère, je ne le sais pas. Mon identité de genre ? Même chose. Ce n’est pas un sujet auquel je pense, parce que j’ai le outlet pour m’exprimer quelques fois par semaine en drag.

Quels sont tes projets ?

Sami Landri : La musique ! Après avoir été booké partout et on the road pour des shows de drag, j’ai pris l’hiver et le printemps off pour faire de la musique. C’est le projet le plus important pour moi. Je suis vraiment happy de dire que mon premier single solo est sorti il y a quelques jours. Ça s’appelle « La pit » (Chepas. J’care pas). C’est de la pop party chiac fun Sami Landri all the way.

INFOS | https://www.fiertemontreal.com

Sami Landri sera du spectacle Tu Jokes-Tu?, le jeudi 3 aout 2023, à 20h et à 22h, au Théâtre Le National.