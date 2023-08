La seconde saison de Foundation (Fondation) présente un duo de choc!

Dans sa seconde saison, l’excellente série de science-fiction Foundation (Fondation) diversifie sa galerie de personnages, jusqu’ici particulièrement hétérocentrés, en ajoutant à sa distribution deux hommes qui forment un duo de choc, en amour comme à la guerre : le général Bel Riose (Ben Daniels) et le commandant en second Glawen Curr (Dino Fetscher).

Tacticien émérite, Bel Riose fut condamné aux travaux forcés après avoir désobéi aux ordres de l’Empereur en optant pour une stratégie permettant de remporter une victoire décisive tout en réduisant les pertes humaines. Son crime impardonnable fut d’être ainsi devenu un héros et avoir fait perdre la face à l’Empereur. Six ans plus tard, celui-ci requiert pourtant son aide afin de mener l’enquête sur un ennemi qui menace l’intégrité du pouvoir : la Fondation.

Dino Fetscher et Ben Daniels dans la série Fondation, diffusée sur Apple TV+.

Le général acquiesce lorsqu’il apprend que, contrairement à ce qu’on lui avait toujours indiqué, son époux est bien vivant et qu’il pourra le retrouver s’il œuvre pour l’Empire. Des retrouvailles qui donnent d’ailleurs droit à une scène fort émouvante. Les années d’exil et de torture ont cependant profondément marqué Bel Riose et son compagnon réalise que l’homme qui se dresse devant lui n’est plus tout à fait celui qu’il a connu. Alors même qu’ils évoluent au sein d’un échiquier complexe dont ils ne maitrisent pas toutes les pièces, ils doivent réapprendre à se connaître tout en manœuvrant dans l’ombre du Monarque afin de protéger l’humanité.

La série se base sur le cycle de nouvelles et de romans du même titre, écrit par le très prolifique Isaac Asimov, un auteur qui eut un impact considérable sur plusieurs des éléments fondateurs de la SF (les lois de la robotique, par exemple). L’action se déroule 22 000 ans dans le futur alors que la Terre ne constitue plus qu’une vague légende et qu’Hari Seldon met au point une nouvelle science, la psychohistoire, permettant d’anticiper le futur. Les calculs sont formels : l’Empire est condamné à s’éteindre et 30 000 années de barbarie s’abattront sur l’humanité!

Seule planche de salut : mettre en place une Fondation qui agira dans l’ombre et s’assurera de l’exécution d’un plan précis, étalé sur plusieurs centaines d’années, afin de réduire la période de chaos. Évidemment, de tels présages ont tout pour déplaire à l’Empereur puisqu’elles laissent entendre que son pouvoir n’est pas immuable. Un conflit entre le pouvoir officiel et la très occulte Fondation se met ainsi en place.

La présence de Bel Riose peut surprendre les assidus d’Asimov puisque son nom est à peine mentionné dans le roman Fondation et Empire. Les producteurs de la série ont cependant pris plusieurs libertés au regard du matériel d’origine, ne serait-ce que pour y diversifier les genres et les origines ethnoculturelles : l’œuvre d’Asimov étant révélatrice de son époque, notamment avec des personnages féminins agissant souvent à titre de faire-valoir. Certains changements sont par ailleurs extrêmement ingénieux, en particulier au regard de l’Empereur incarné par trois clones ne formant donc qu’un seul et même homme : Frère à l’Aurore (l’adolescence), Frère au Grand jour (l’âge adulte) et Frère au soir (la vieillesse).

Le cycle de Fondation a toujours été considéré comme présentant un défi d’adaptation insurmontable puisqu’il met surtout en scène des personnages qui discutent entre eux. Apple TV+ a donc déployé des trésors d’ingéniosité afin de développer des personnages complexes, des jeux d’intrigue politique sophistiqués et des scènes d’action prenant place au cœur de paysages à couper le souffle. Le budget de la première saison était estimé à 45 millions et chaque dollar est bien visible à l’écran, que ce soit dans la beauté des images, les panoramas envoutants, la finesse des effets spéciaux ou la qualité des décors et des costumes.

Difficile d’anticiper quel destin attendra les deux hommes puisque la série n’hésite pas à prendre de grandes libertés face aux romans. Seule certitude, Asimov présentait Bel Riose comme le dernier grand général que connut l’Empire galactique et on peut donc présumer que la série s’appuiera sur ce destin exceptionnel.

La série Foundation (Fondation) est présentée sur Apple TV en anglais et dans un excellent doublage français réalisé au Québec.

Foundation, saison 2, bande-annonce originale