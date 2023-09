FRANCUSÀ, S.C. COTNARI

DOC COTNARI (ROUMANIE) 2021

Code SAQ: 14982391 | 15,10$

Petit moment de nostalgie de mon voyage prépandémique en Roumanie. La visite de ce domaine m’avait frappé, car un bâtiment vert et jaune qui semble sortir d’Expo 67 côtoie le château de Vladoianu, construit en 1901 ! Le moderne et le traditionnel se reflètent également dans leur gamme de vins. J’aime beaucoup ce blanc à base du cépage francusà. C’est un original, un peu comme moi. Au nez, il y a un capiteux parfum de fleurs blanches et de miel. En bouche, c’est bien sec, plutôt amer, mais joliment texturé. En fait, ça m’a fait penser à la sauce aigre-douce, sans le goût sucré. C’est fruité, légèrement astringent et frais en finale. Donc, on pense doigts de poulet, cuisine thaïe ou vietnamienne avec citronnelle et feuille de lime kéfir, ou un apéro un brin exotique. Ou un poke bol !