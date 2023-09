En octobre, un gala d’affaires en hommage aux personnes trans

Il n’y a pas eu depuis 2019 de Phénicia, ce gala organisé par la Chambre de commerce LGBT du Québec, qui était alors dirigée par l’ancien directeur général Steve Foster. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, comme tout le monde le sait, tout s’est arrêté, y compris le Phénicia de 2020. Le mercredi 18 octobre prochain, la Salle des boiseries RBC (à la Place Ville-Marie), recevra la 16e édition du Gala Phénicia. Ce gala de la communauté d’affaires LGBT est de retour sous une nouvelle formule. C’est donc un rendez-vous !



Le «Grand prix» Phénicia sera remis à Dre Martine Rothblatt, une scientifique et entrepreneure trans de renom. Katie Dudtschak, de la RBC, une femme trans elle aussi, recevra quant à elle un «Phénicia Inspiration». «C’est la première fois que l’on fait ça à la Chambre de commerce de rendre hommage à des personnes trans du milieu des affaires, explique Thierry Arnaud, le président de la Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q). Nous avons eu des discussions au conseil d’administration au sujet de quelques personnes et, par la suite, nous en sommes venus à la conclusion qu’on pourrait, pour le ce premier gala post-pandémie, se concentrer sur une thématique concernant les entrepreuneur.e.s trans. Ça ne s’est encore jamais fait. […]» Ici, c’est Michelle Blanc qui pilote ce dossier et qui travaille activement à contacter les gens.

«Dre Rothblatt devait recevoir ce prix lors du gala qui devait avoir lieu au printemps de 2020 et, puis, tout a été annulé comme on le sait. Donc, on a tout simplement remis ça à plus tard. Pour de multiples raisons, le Gala Phénicia n’a pas pu avoir lieu comme prévu en 2022. […] C’était une question de trouver la bonne date pour tout le monde impliqué dans cet événement-là. Donc pour la Dre Rothblatt, cette date d’octobre 2023 lui convenait très bien […]», poursuit Thierry Arnaud.

Une femme d’exception

Femme d’affaires, inventrice, autrice, communicatrice, entre autres, Dre Martine Rothblatt cumule les chapeaux et semble exceller dans tout ce qu’elle touche de près ou de loin. Vous connaissez la radio Sirius XM, la plus grande entreprise de divertissement audio au monde ? Eh bien c’est Rothblatt qui l’a fondée et dirigée. Grâce à elle, les satellites lancés par Sirius XM permettent également d’améliorer la qualité des informations météorologiques numériques en temps réel pour les pilotes en vol. Elle a conçu le premier hélicoptère électrique au monde, établissant par la suite plusieurs records. Entre autres prix et distinctions, en 2019, elle reçoit le «National Space Society Pioneer Award». Inspirée par la maladie rare d’une de ses filles, Martine Rothblatt fonde United Therapeutics, vouée à la création de nouvelles thérapies pour les maladies rares, on a pu ainsi décoder les propriétés pharmacogénomiques des médicaments et fabriquer des organes transplantables.

«Madame Rothblatt fait partie de ces femmes précurseures qui, par leur vision, leur intelligence et leur humanité, transforment la vie des gens et contribuent à créer un monde meilleur. Son parcours humain et professionnel exemplaire mérite toute notre admiration», déclare Thierry Arnaud.

Une carrière pleine de succès

Katherine «Katie» Dudtschak, vice-présidente régionale de du Groupe RBC, est parente de quatre enfants, deux garçons et deux filles. Elle dirige et conseille les plus de 20 000 experts conseillers en entreprise de la banque à travers le pays touchant ainsi environ 15 millions de personnes. Les parent de Dudtschak ont grandi durant la Deuxième Grande guerre mondiale, sa mère était une réfugiée et son père un prisonnier de guerre d’origine russe. Après ce conflit, ils ont immigrés au Canada. D’après le site Rotman.utoronto.ca, Dudtschak s’est retrouvé dans un foyer traumatisé par la guerre où régnait, entre autres, les abus verbaux et l’anxiété. Le 17 juin 2019, elle fait sa sortie, à l’époque elle était déjà une «senior executive» avec plus de 30 ans d’expérience et ayant gravi les divers échelons de la hierarchie de ce groupe financier. «Mais pourquoi faire sa sortie à ce moment là de ma vie ? La réalité pratique [de la vie] est que nous sommes des êtres humains à part entière. Oui, je suis une femme en transition avec des expériences [de la vie], mais je suis d’abord et avant tout une femme [entière]. Cela m’a pris plusieurs, plusieurs années à me rendre à un point dans ma vie où je pouvais être authentique et en paix avec moi-même. Et, aujourd’hui, je peux dire que je suis rendu à un moment dans ma vie où je peux dire que honnêtement que je m’aime [telle que je suis]», a expliqué en entrevue Katie Dudtschak. Dudtschak prend toutes les occasions possibles et imaginables que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe RBC de parler de leadership, d’inclusion, de diversité sexuelle et de la pluralité des genres, etc.

À noter qu’il y aura une entrevue avec Katie Dudtschak, le 18 octobre, un cocktail pré-gala, de 15h à 17h, dans les locaux de la RBC. C’est l’ex-administratrice de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) et journaliste Catherine Cano qui mènera cet entretien.

Pour ce gala automnal, on attend environ de 125 à 150

personnes. «La tenue du gala chez la RBC fait en sorte que tout l’aspect logistique était pris en charge par cette institution financière et donc on pouvait se concentrer sur le reste des détails. […] Il faut se rappeler que la Chambre n’a pas de personnel payé, nous sommes tous bénévoles ici. Bien entendu, il y aura plus de détails sous peu concernant le gala», souligne Thierry Arnaud.

INFOS | Rappel : Gala Phénicia, le 18 octobre, dès 18h, à la Salle des Boiseries RBC, Tour Ville-Marie, 41e étage. Pour plus d’informations : https://galaphenicia.org