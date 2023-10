La grande démesure, pour le plaisir de soutenir

C’est le grand retour en présentiel de la soirée-bénéfice d’Interligne, la Grande Démesure! Le 24 novembre prochain, célébrer la septième édition de la plus importante levée de fonds annuelle de l’organisme Interligne lors d’un événement haut en couleur et en festivités qui se tiendra à l’Espace 8.

L’équipe d’Interligne vous attend en grand nombre à l’Espace 8 pour une soirée mêlant danse, jeux, prestations artistiques et divertissement, le tout dans une ambiance survoltée! La Grande Démesure est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable en soutenant les services d’un organisme qui croit en la force d’une société diversifiée et inclusive.

En participant à cet événement phare, vous assurez le développement des activités d’Interligne pour les années à venir. La Grande Démesure, présentée par le Groupe banque TD, est une activité d’autofinancement majeure pour l’organisme depuis maintenant 7 ans. C’est en ralliant les membres des communautés LGBTQ+, de même que toutes les personnes alliées de la cause, qu’Interligne peut garantir la pérennité et le succès de sa mission. Grâce à sa ligne d’aide et de renseignements, Interligne est à l’écoute de tous les individus concernés par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ses programmes complémentaires visent entre autres à mobiliser les jeunes, les personnes aînées et les milieux professionnels, en plus de sensibiliser la population aux enjeux qui comptent pour les communautés LGBTQ+ par ses différents services communautaires.

Une belle équipe d’ambassadrices et d’ambassadeurs fera briller cette édition spéciale de la Grande Démesure : la Drag queen, animatrice & DJ Barbada, le destionnaire d’entreprises Tristan Grégoire; l’associée et avocate de litige McCarthy Tétrault, Élisabeth Brousseau; la Directrice Conception et développement gestion de la puissance, Hilo & applicatif – Hydro-Québec GEEC, Vice-présidence marketing & expérience client, Sabrina Harbec ; l’autrice et scénariste Chantal Cadieux; l’animateur et humoriste, Jean-Sébastien Girard ; l’avocate, associée propriétaire 71 Légal & Co, Judith Séguin, la co-fondatrice et co-organisatrice des soirées inclusives Queen & Queer, Maryline Thomas ; le directeur, associé principal national RETHINK, Alex Lefebvre, la Directrice adjointe de succursale Banque TD, Ketty Cédat et Patrice Lavoie, gestionnaire et expert en médias, réseaux sociaux et réputation d’entreprise. L’animation sera assurée par Sophie Paradis, Eugénie Lépine-Blondeau et Simon Boulerice. Il y aura également deux DJ pour la soirée, DJ MHB et DJ Sam.



INFOS | La Grande démesure, à l’Espace 8 (8, rue Queen), Montréal H3C 2N5, le 24 novembre à 19h30 : BILLETS disponibles via

https://soutenir-interligne.givexpert.ca/Grande-demesure-2023

Vous ne pouvez pas participer à l’événement, mais désirez soutenir l’organisme ? Faites un don!