Antoni Porowski débute la nouvelle année… en beauté

Fraîchement célibataire, le chef cuisinier de Queer Eye s’est offert début janvier quelques jours de détente au soleil et il nous en fait profiter (en images) pour notre plus grand plaisir!

Antoni Porowski sera bientôt de retour sur les écrans dans la saison 8 de Queer Eye, diffusée à partir du 24 janvier sur Netflix.

En attendant, il a de passer les fêtes de fin d’année au soleil, pour se dorer la pilule avec une amie à lui et a posté quelques images… On trouve que c’est plutôt une bonne idée. Notre cuistot préféré a pensé à tout en postant quelques souvenirs de vacances sur son compte Instagram.

Sur la première photo, on peut le voir prendre un bain de soleil sur la plage et nous faire profiter de ses abdos ultra dessinés. Dans la slide suivante, il a posté une vidéo d’une séance d’entraînement avec son coach. Eh oui, même en vacances, Antoni n’abandonne pas sa routine sportive. Vous pourrez ainsi apprécier son lancé de balle impeccable… et ce ciel bleu azur qui donne envie de le rejoindre direct. On aime aussi beaucoup cette autre vidéo où il sort d’un petit bassin le corps tout ruisselant d’eau.

En légende de son post Instagram, Antoni a simplement indiqué “Le soleil guérit tout“. Rappelons qu’il a eu une fin d’année plus chaotique niveau coeur. En effet, comme nous vous l’annoncions en novembre dernier, Antoni rompait ses fiançailles avec Kevin Harrington avec qui il était depuis près de quatre ans. “Après de nombreuses conversations et réflexions pendant les préparatifs du mariage, Antoni et Kevin ont décidé de se séparer de manière amicale. Bien qu’ils aient beaucoup de respect l’un pour l’autre, en discutant davantage de l’avenir, ils ont réalisé qu’ils étaient sur des chemins différents.”expliquait son agent au magazine People.

Avec ce petit break ensoleillé, Antoni Porowski a donc rechargé les batteries. Il commence l’année sur les meilleurs auspices. Qui sait, l’amour sera peut-être au rendez-vous en 2024 ?

D’ici là, rendez-vous sur Netflix dans quelques jours pour découvrir les nouveaux épisodes de Queer Eye.