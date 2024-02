FERRARI BRUT

FERRARI FILLI LUNELLI, DOP TRENTO (ITALIE)

Code SAQ : 10496898 | 25,75$

Oui, il y a un rapport avec la Formule 1, mais pas avec la célèbre écurie. J’aime beaucoup ce mousseux, élaboré comme un champagne blanc de blanc, donc à 100 % de chardonnay. Le nez est assez riche, avec ses notes de fruits du verger mûrs et de pâte d’amande. La bouche est pas mal intense et elle conjugue harmonieusement fraîcheur et amertume, surtout en finale. C’est un vin plein d’élégance et de caractère. Il peut aussi servir de base pour des cocktails savoureux et texturés, comme le Baiser Italien (recette facile sur SAQ.com) ou un kir royal.