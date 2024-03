Une Journée internationale de visibilité transgenre, le 31 mars, particulièrement importante cette année

À Montréal, une grande manifestation nationale se tiendra aujourd’hui, 31 mars, pour la Journée de la visibilité trans en soutien à la campagne que la coalitionNous ne serons pas sages qui exige la dissolution du Comité des sages formé décembre dernier.

Ce comité censé orienter le gouvernement de la CAQ sur les enjeux des personnes trans et non binaires, donne l’impression que les droits obtenus ne sont peut-être plus acquis… L’initiative Nous ne serons pas sages réunit 114 organisations, ainsi que des militant·e·s et des chercheur·se·s qui dénoncent le mandat donné à des personnes cisgenres et hétérosexuelles d’élaborer l’approche globale du gouvernement concernant les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre

Rappelons que la Journée internationale de visibilité transgenre a été créée par la militante trans du Michigan, en 2009, en réaction au manque de journée de célébration LGBT consacrée aux personnes transgenres. En effet, la seule journée connue consacrée aux personnes trans était la Journée du souvenir trans qui commémore les personnes trans assassinées pour motif transphobe, mais aucune n’était consacrée à la célébration des personnes trans vivantes.

INFOS | Grande manifestation, le dimanche 31 mars, pour la Journée de la visibilité trans. Ceux et celles qui souhaitent y participer sont prié·es de se rendre devant les bureaux du ministère de la Famille à Montréal, au 600 rue Fullum, dès 14 h.