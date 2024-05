Éric Chacour remporte le 70e Prix des libraires de France pour Ce que je sais de toi

Avec son premier roman Ce que je sais de toi, Éric Chacour est le grand vainqueur du 70e Prix des libraires de France remis à Paris, mercredi, durant une cérémonie parrainée par le lauréat 2023, l’auteur Gilles Marchand (Le soldat désaccordé).

La dernière victoire d’un livre québécois à ce concours remonte à 1971, où Kamouraska d’Anne Hébert avait été récompensé.

C’est le 10e prix reçu par Éric Chacour depuis la parution de son livre, mais cette nouvelle récompense revêt un aspect particulier, notamment parce que son éditeur français s’est intéressé à lui grâce aux libraires québécois qui le recommandaient tous.

Éric Chacour assure qu’il doit une bonne partie des honneurs reçus aux libraires qui soutiennent le livre depuis sa sortie, soulignant même que la couverture médiatique du roman s’est accentuée au moment où les nominations et les prix se sont mis à déferler. Quand les libraires sont derrière un livre, le livre trouve ses lecteurs , lance-t-il. En France, ce sont environ 1000 libraires qui ont voté pour le prix en 2024.

Plus de 110 000 exemplaires du roman ont été vendus des deux côtés de l’Atlantique et celui-ci a été récompensé par 10 prix en plus d’être finaliste pour plusieurs autres.

Éric Chacour se dirige dans les prochains jours vers Saint-Malo pour le festival Étonnants Voyageurs et il ignore toujours s’il publiera un autre livre.