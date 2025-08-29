Vendredi, 29 août 2025
    C Rosé

    C Rosé / vin de canneberge
    Fabrique 1870, Origine Québec (Lac-Saint-Jean)
    Code SAQ : 15477590 — 18,80 $

    J’ai rencontré Karl Lepage cet été, au super festival des vins de Saguenay. Il est le visonnaire de la Fabrique 1870, de St-Félicien. Il a d’abord lancé son vin de bleuet B, qui est super avec la tourtière et les mets mijotés de l’automne. Il nous offre cette fois le rosé C, qui est un vin à base de canneberge! Ce n’est pas un genre de jus de fruit alcoolisé, mais un vin original, très peu sucré. J’y ai retrouvé l’amertume de cet emblématique petit fruit, et un petit côté oxydatif qui surprend d’abord, puis qui attise la curiosité. Les amateurs de vins du Jura devraient découvrir ce rosé. J’ai été conquis en le servant avec des fajitas au poulet, bien remplies de salsa. L’accord avec du ketchup maison sera sûrement aussi réussi. Et il y a une bonne cause liée avec lui: pour chaque bouteille vendue à la SAQ, on remettra l’équivalent d’un repas aux banques alimentaires du Québec. Chapeau à Karl!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
