Horoscope juillet 2024

Cancer

20 juin au 22 juillet 2024

C’est l’été le 20 juin, alors que le Soleil entrera en Cancer. Ce sera la journée la plus longue de la saison. Le début de la magie estivale où tout peut survenir. Tout les chemins s’emmêlent, pour permettre les rencontres les plus inattendues. Mais aussi, les plus espérées. C’est la journée la plus longue, mais elle nous mène aux nuits les plus éternelles. Et fréquentées. Il y aura pleine Lune le 21, qui est justement la déesse du Cancer. Et de ses natifs. Cette année, ils recevront l’influence de Jupiter en Gémeaux, qui en amènera plusieurs à réfléchir à leur psychologie. Ce sera parfois agaçant, car ils verront souvent l’aspect nul d’une situation en premier. Mais à force de raison, ils réussiront à rétablir l’équilibre et en avoir une vision plus équilibrée. Ils exagéreront souvent la portée d’un problème, pour réaliser un peu après qu’ils s’en font avec pas grand chose. Heureusement, Saturne le rationnel, l’influencera des Poissons pour l’aider à rester stable. Il lui inspirera plus de recul aussi pour qu’il puisse juger n’importe quelle situation avec mesure. Même les plus émotionnelles, où il pourrait être submergé par des sentiments forts d’amour, de désir ou de perte. D’ailleurs, Saturne le guidera vers des gens d’une grande sagesse, de qui il apprendra beaucoup. Ne serait-ce qu’en riant de ses emballements injustifiés. Ou exagérés. Pour revenir à Jupiter, il aidera le Cancer à trouver ce qu’il cherche. Ce qui est caché. En se laissant porter par ses feelings, il arrivera à ce qui lui manque. Ou il retrouvera ce qu’il avait perdu. À moins qu’il démasque un vampire, qui lui suçait toute son énergie, son jus. Et sa patience. Saturne l’amènera à côtoyer des gens sages, et souvent un peu plus vieux que lui, évidemment. Avec beaucoup d’expérience. Ça ne veut pas dire qu’ils deviendront vite intimes, quand même, mais ils vont avoir beaucoup de plaisir à deviser alors que les heures fileront dans le ciel avec les étoiles et les planètes. Ça devrait cimenter leurs liens pour établir une relation durable. Saturne favorisera aussi les voyages du Cancer. Ils devraient être plus exotiques, fleuris. Près d’une montagne, ou du tropique du Capricorne, ce qui est typiquement saturnien. Dans les Alpes ? En Argentine ? Ou en Australie ? En compagnie d’un alchimiste, à dos de chameau ? Ce sera une aventure marquante. Alors bonne fête l’indulgent et imaginatif Pierrot lunaire ! Et on se souhaite tout le monde une heureuse fête nationale ! Ainsi qu’un bel été tout mignon !

Lion

L’été débute pour vous avec des réflexions sans fin sur des sujets habituels. Les amours, le fric, la santé… Mais avec Mercure qui arrive chez-vous le 2 juillet, vous commencerez à voir les choses autrement. Avec moins de sérieux, vous rirez pas mal à certains moments. Enfin, vous saurez faire la part des choses. De plus, vous aurez l’impression de rajeunir, d’être plus alerte. Et d’attirer une nuée d’éphèbes enjoués.

Vierge

Des événements récents vous amènent à voir votre avenir autrement. Vous devrez peut-être prendre un chemin différent pour arriver à vos fins dans un projet. Ou vous vous rapprocherez d’une nouvelle personne sur qui vous pourrez compter. D’ailleurs, Saturne en face de chez-vous vous amène à être plus lucide dans vos échanges. Il vous demande aussi de tenir compte de votre âge dans vos choix de vie.

Balance

On devrait vous confier de nouvelles responsabilités. Ce pourrait être dans la société, au travail. Ou dans votre famille, où on comptera sur vous pour vous occuper de gens devenus vulnérables. Au travail, votre traitement devrait suivre. Vous pourriez devenir populaire instantanément si vous êtes artiste. Pour le meilleur comme le pire. Et Jupiter en Gémeaux va vous envoyer en voyage bientôt, assez loin.

Scorpion

Vous pourriez partir en voyage à un endroit où vous êtes déjà allé, il y a longtemps. Peut-être avec les mêmes compagnons. Ou au moins un. Vous pensez plus sereinement, vous n’attirerez pas de drames insipides ainsi. Vous devriez même vous rapprocher d’un sage qui aimera bien rire avec vous. Et de vous. En amour, vous arrivez à plus de sérieux. Parce que vous connaîtrez mieux la valeur de vos échanges.

Sagittaire

Jupiter vous amènera à rencontrer bien des gens avec qui vous aurez des échanges assez vivants. Ou vous n’en rencontrerez qu’un, mais ça vous amènera à voir la vie très différemment. D’ailleurs, vous attirerez surtout des gens qui ne vous auraient pas intéressé avant. Vous devrez aussi vous occuper de vos finances et vous serez bien guidé. Vous rêverez à des ancêtres, ils veulent peut-être vous aider.

Capricorne

Vous rencontrerez une personne assez intuitive. Au point qu’elle aura deviné l’essentiel chez-vous, le temps de prendre une bière. Étonnamment, cette personne vous aidera du côté du logis. Vous aimerez bien la présence de vos proches. Vous pourriez d’ailleurs décider de vous marier avec votre amant préféré. Et quelqu’un vous fera une proposition tentante au travail, même si vous êtes retraité et fortuné.

Verseau

Il est temps de vous occuper sérieusement de votre santé. Et pas que pour votre silhouette. Vous devrez y aller mollo pour ce qui est de vos abus et péchés favoris. Au moins aurez vous vite des résultats dès que vous agirez. Vous devrez mieux aménager un coin de votre logis. Ou le dépoussiérer. Je ne serais pas surpris que vous commenciez à recevoir plus de visite en juillet. Des gens glam, mais authentiques aussi.

Poissons

Saturne est toujours chez-vous, il vous demande d’être raisonnable. Mais il y a des limites et vous en êtes là. Parce que l’été, c’est le temps de s’amuser, d’être en vacances. Et de flirter. Vous aurez des occasions géniales de sortir et de rencontrer des gens. D’ailleurs, ceux qui sont seuls devraient croiser un être magique. Leur exact contraire et complément ! De plus, vous aurez une chance en argent.

Bélier

Ça va bouger à la maison. Vous obtiendrez peut-être le budget pour rénover. Ou acheter une nouvelle habitation. À moins que vous ayez la chance d’emménager dans un logement génial, où vous planterez votre tente pour toujours… Sinon, vous accueillerez un coloc, pour mettre fin à l’isolement. Ou vous-même irez rester avec un copain. Vous vous rapprocherez avec bonheur de votre famille. Naturelle ou de choix.

Taureau

Tiens ! Vous retrouverez de vieux livres, qui traînaient pas si loin que ça. Vous commencerez même à les feuilleter, avec un Gin tonic. Surtout les livres avec les photos, sur la déco. Vous trouverez plus de bonheur dans votre quotidien. Vous devriez d’ailleurs y croiser des gens brillants. Forts et puissants. La communauté sera importante pour eux. Vous serez invité à un drôle d’endroit, inconnu. Faudra y aller.

Gémeaux

Vous réaliserez que le simple fait d’être vivant, en pas pire santé, vous rend riche. Vous serez donc assez satisfait de votre sort, même si certaines fins de mois sont carrées à l’occasion. D’ailleurs, vous pourriez trouver un revenu supplémentaire. Ou recevoir un montant qui vous est dû, depuis Nabuchodonosor. Jupiter vous amène à manger copieusement, vous pourriez perdre votre ligne d’ado ! Oups !