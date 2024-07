Ralf Schumacher fait son coming-out et espère bouleverser les stéréotypes

Ralf Schumacher, ancien pilote de Formule 1 et vainqueur de six Grands Prix, a fait son coming-out sur les réseaux sociaux, le 14 juillet.

L’homosexualité reste un sujet peu abordé dans le monde du sport, et les athlètes qui s’ouvrent à ce sujet sont encore trop rares. À 49 ans, Ralf Schumacher espère que son coming-out contribuera à briser les tabous et à lutter contre l’homophobie.

Sur Instagram, le frère cadet de Michael Schumacher a partagé une photo en compagnie de son partenaire (un français), avec cette légende inspirante : «La meilleure chose dans la vie, c’est d’avoir à ses côtés le bon partenaire avec qui on peut tout partager.»

Ralf Schumacher a souvent été dans l’ombre de son frère aîné, Michael Schumacher, ce qui lui a valu le surnom de «Monsieur frère». Malgré cela, Ralf a su se forger une carrière respectable en Formule 1, remportant six Grands Prix et montant sur 27 podiums. Un de ses moments les plus mémorables est sa victoire à Montréal au Grand Prix du Canada en 2001, où il a devancé son frère.

Avant de révéler son homosexualité, Ralf Schumacher a été marié pendant près de 14 ans à la présentatrice de télévision Cora Brinkmann. Ensemble, ils ont eu un fils, David, qui a suivi les traces de son père en devenant lui aussi pilote automobile. Le couple a divorcé en 2009.

David, aujourd’hui âgé de 22 ans, a exprimé son soutien sans réserve à son père sur les réseaux sociaux. «Je suis très heureux que tu aies enfin trouvé quelqu’un avec qui tu te sens bien et en sécurité, que ce soit un homme ou une femme. Je suis derrière toi à 100% papa et je te souhaite le meilleur» a-t-il écrit en commentaire de la publication de Ralf sur Instagram.

Une nouvelle page pour Ralf Schumacher

Le coming-out de Ralf Schumacher marque une nouvelle étape dans sa vie personnelle et publique. Ce geste courageux pourrait encourager d’autres sportifs à s’ouvrir sur leur orientation sexuelle et à promouvoir un environnement plus inclusif dans le monde du sport automobile.