Canada’s Drag Race Canada VS. the World, saison 2

L’autrice-compositrice-interprète Charlotte Cardin est la juge invitée pour le premier épisode de la deuxième saison de Canada’s Drag Race Canada VS. the World, saison (avec S.-T.F.), une première pour une Québécoise. Elle rejoint les juges maisons Brooke Lyne Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor le temps de la première de la compétition qui sera offerte sur Crave dès le 19 juillet.

Pour cette seconde saison de Canada’s Drag Race Canada VS. the World, saison (avec S.-T.F.), qu’on promet «coup de poing», les drag queens favorites de la famille internationale de Drag Race — Alexis Mateo, Cheryl, Eureka!, Kennedy Davenport, La Kahena, Le Fil, Lemon, Miss Fiercalicious, et Tynomi Banks —, s’affrontent dans un combat sans pitié pour remporter le titre de «Queen du monde» (rien de moins…).

Au fil des six épisodes de la compétition, elles doivent mettre leurs adversaires KO et prouver leur place dans l’élite de la drag grâce à leur talent et à leur soif de victoire.



Les six épisodes de 60 minutes sont offerts sur Crave chaque vendredi dès le 19 juillet à 21 h. CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. est produit par Blue Ant Studios en collaboration avec Bell Média. https://www.crave.ca/fr