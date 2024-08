«JE PENSAIS QUE JAMAIS JE NE RENTRERAIS CHEZ MOI»

Désormais libre, un Britannico-mexicain de 45 ans a passé 6 mois en prison au Qatar. Condamné pour détention de drogue, Manuel Guerrero Avina affirme avoir été visé en raison de son homosexualité.

Des mois passés derrière les barreaux loin de chez lui. Un Britannico-mexicain âgé de 45 ans affirme à la BBC ce mardi 20 août avoir été détenu au Qatar pendant 6 mois après avoir été reconnu coupable de détention de drogue. Manuel Guerrero Avina affirme avoir été pris pour cible par les autorités en raison de son homosexualité et lance un appel à la prudence. « Ce qui m’est arrivé pourrait arriver à n’importe qui », prévient-il.

Condamné à 6 mois de prison

Le 4 février dernier, le quadragénaire, qui vit au Qatar depuis sept ans, entre en contact avec un autre homme sur l’application de rencontres Grindr. Tous deux conviennent d’un rendez-vous amoureux. Mais lorsque son prétendant se présente en bas de chez lui, il révèle qu’il est en réalité policier et l’interpelle.

En juin dernier, il est reconnu coupable de possession de substance illégale devant un tribunal qatari et il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et à près de 4000 $can d’amende. L’affaire fait la une au Royaume-Uni et sa famille se mobilise pour tenter d’obtenir sa libération.

Plusieurs ONG de défenses des droits humains, dont Amnesty International, expriment leur inquiétude à l’époque, qualifiant le procès « d’extrêmement injuste ».

Violences physiques et psychologiques

Désormais libre et de retour au Royaume-Uni, Manuel Guerrero Avina s’exprime pour la première fois depuis la fin de son séjour en prison. Il confie avoir été fouetté et avoir reçu des menaces pour qu’il leur donne des noms d’autres hommes gays vivant dans le pays, ce qu’il refuse de faire. « Je ne pouvais pas mettre d’autres personnes de la communauté gaie en danger », dit-il.

Il nie toute détention de drogue et assure que ce sont les policiers eux-mêmes qui ont caché des substances illicites dans son appartement. Pour le quadragénaire, il ne fait aucun doute que la véritable raison de son interpellation est son orientation sexuelle.

« Pendant tout l’interrogatoire, tout ce qu’ils m’ont demandé concernait mes partenaires sexuels, mon orientation sexuelle, si j’avais eu des relations sexuelles et avec qui », énumère-t-il.

« S’il s’agissait simplement d’une affaire de drogue, ils m’auraient posé des questions à ce sujet », en déduit-il. Un responsable qatari a assuré de son côté à la BBC que le Britannico-mexicain avait été traité avec « dignité et respect tout au long de sa détention » et qu’il a été condamné « à la suite d’une enquête et d’un procès ».

De réjouir de « petites choses »

Au Qatar, l’homosexualité est passible de la peine de mort. Manuel Guerrero Avina assure pour autant qu’il a vécu pendant sept ans dans le pays, où il était salarié de la compagnie aérienne Qatar Airways, sans aucun problème.

« Il semblait qu’il y avait une règle tacite disant que tout ce qui se passait dans le privé était accepté », a-t-il expliqué.

« Je pensais que je me conformais à la loi en étant discret [en public] et en suivant les règles », a-t-il ajouté.

De retour au Royaume-Uni, Manuel Guerrero Avina assure qu’il récupère peu à peu et qu’il se réjouit désormais de « petites choses » comme « voir des gens se tenir la main dans la rue, pouvoir être affectueux avec mes amis sans penser à la façon dont on interagit et sans que ce soit derrière des portes closes ».