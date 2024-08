CHÂTEAU EUGÉNIE TRADITION

JEAN ET CLAUDE COUTURE, AOP CAHORS (FRANCE) 2020

Code SAQ: 721282 • 17,75$

Les vins à base de malbec sont souvent associés à la cuisine d’automne. Celui-ci fera une transition de rêve entre août et octobre. Le nez est légèrement orageux, avec ses notes de mûres et de sous-bois. Je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route, la première fois que je l’ai humé. Puis, sa bouche m’a tout de suite rassuré. Wow, ça évoque la vendange et la récolte abondante, mais avec une douceur et un côté soyeux sur la langue. C’est très charmeur. Les tannins sont d’abord légèrement en retrait, puis ils viennent soulever la savoureuse finale. Délicieux avec saucisse grillée, filet de porc, ou poulet rôti. Il s’ouvre dans le verre au fur et à mesure. Très réussi, et surtout à ce prix !