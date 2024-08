Les adeptes d’histoires de science-fiction sans queue ni tête, d’humour méta, de références à la pop culture et de blagues irrévérencieuses ou grivoises ne voudront pas rater la cinquième saison de Solar Opposites, une série d’animation où le mot d’ordre est de pousser l’absurde à son paroxysme !

Après la destruction de la planète Schlorp, cinq extraterrestres se réfugient sur Terre afin d’en faire un paradis prêt à accueillir une colonie de réfugiés. Dans l’intervalle, ils s’installent dans une petite vie de banlieue bien pénarde où ils développent une fascination pour la culture terrienne. Chaque nouvel épisode nous les fait suivre dans une aventure où se décline une variation saugrenue de l’un des mythes fondateurs de la science-fiction.

La petite équipe de réfugiés/envahisseurs se compose de : Korvo, scientifique guindé et chef de mission ; Terry, son bras droit naïf en enthousiaste ; Yumyulack, réplicant ado de Korvo, scientifique en herbe et chasseur de prime ; Jesse, réplicante de Terry, qui souhaite devenir la fille la plus populaire de l’école ; Pupa, une larve responsable d’activer le processus de transformation de la Terre lorsqu’elle aura terminé sa croissance.

À noter qu’en amont de la saison 5, Korvo a tenté d’éliminer l’amour puisqu’il jugeait la Saint-Valentin insipide. Korvo et Terry s’avoueront finalement leurs sentiments amoureux et convoleront en justes noces. Les deux hommes se lanceront ensuite dans une exploration frénétique du corps de l’autre, à grands coups de langues, de références à Titanic et à la pratique du 69,5. La saison 5 s’amorce donc avec une famille nucléaire américaine classique : deux époux et leurs deux enfants et demi.



Désireux de changer d’environnement, ils s’installent sur une nouvelle planète où la règle d’or est d’être le plus ordinaire possible : mission évidemment impossible alors qu’ils sont toujours crinqués à 225 %. Korvo et Terry partent ensuite en lune de miel au Canada et découvrent que les nouveaux mariés ont droit à de nombreux avantages pendant une semaine. Korvo modifie donc l’orbite terrestre afin d’ajouter plusieurs jours à la semaine. Au fil des épisodes, les thèmes de dimensions parallèles, de voyages dans le temps, de rayons transformateurs, de collège privé cachant des forces d’invasion, d’île où Jesse cache ses ex-petits copains et de cannibalisme sont explorés avec un humour redoutable.

Les épisodes sont par ailleurs entrecoupés de deux aventures parallèles dont ils sont les instigateurs. Dans Le Mur, on suit un groupe d’humains, que Yumyulack et Jesse ont miniaturisé, qui vivent dans un univers dystopique à la Mad Max à l’intérieur d’un vivarium. Dans SilverCops, on suit les aventures de Glen, un voisin casse-pieds qu’ils ont propulsé à l’extérieur du système solaire et qui se joint à un groupe de policiers argentés intergalactiques.

Produite pour Hulu, par les créateurs de la série Rick and Morty, la série se fait un malin plaisir à déconstruire tous les clichés du genre et réussit très souvent à frapper en plein dans le mille !

INFOS | Les 11 épisodes de la saison 5 de Solar Opposites sont disponibles, en anglais, sur Disney+. Un doublage français, réalisé en France, est également disponible, mais ne rend pas toujours bien la finesse de l’original.