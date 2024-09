Un festival de films trans, du 19 au 22 septembre 

L’édition inaugurale du Festival du film transgenre Exposures aura lieu du 19 au 22 septembre à Espace Transmission, à Montréal. Cet événement est le tout premier festival de films spécifiquement trans dans la ville et l’un des six festivals de films trans dans le monde.

Exposures proposera 3 longs métrages et 10 programmes de courts métrages, rassemblant une sélection de films qui explorent les expériences, l’esthétique et les enjeux qui trouvent un écho dans les communautés trans.

Le festival sera lancé avec la première canadienne de Dog Movie (2023), une comédie noire sur les relations queer difficiles. Henry Hanson, le réalisateur de « Dog Movie », viendra de Chicago (États-Unis) pour participer à une séance de questions-réponses après la première de son film (jeudi 19 septembre à 20 h).

On pourra aussi y voir Every Time I Die, un documentaire expérimental (de 2022) sur le transféminicide et les expériences vécues par les femmes transgenres en Colombie, et One Day League : Dead Mother, Dead All (2024), une comédie réconfortante sur l’amitié, la compétition et la famille au sein d’une équipe de volley-ball entièrement queer.

Outre les longs métrages, dix programmes de courts métrages couvriront des thèmes divers tels que le soin par et pour les personnes trans, les dessins animés pour enfants, les relations de toute nature, l’animation expérimentale, les écologies trans, l’horreur, la romance et les cow-boys.

Une variété qui permettra à chacun.e d’y trouver son compte et reflète le large éventail d’expériences au sein de la communauté transgenre.

Le festival comprend également des soirées, des ateliers, des séances de questions-réponses avec les cinéastes après les projections et des événements de networking pour les professionnel.le.s du cinéma.

Dates : 19-22 septembre 2024 Lieu : Espace Transmission, 5435 Av. des Érables, Montréal

La programmation complète d’Exposures 2024 est disponible sur le site exposuresmtl.com.

Billetterie : Les participant.e.s peuvent choisir entre des billets individuels pour les projections (12,50 $/projection), des laissez-passer d’une journée qui donnent accès à toutes les projections d’une journée donnée (39 $/jour) ou des laissez-passer complets pour le festival (99 $). Les billets, les laissez-passer journaliers et les laissez-passer complets pour le festival sont en vente dès maintenant sur le site exposuresmtl.com.