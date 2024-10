Les craintes des athlètes espagnols qui font leur coming-out

Une étude espagnole s’est intéressée aux expériences de onze athlètes professionnels ayant fait leur coming-out en tant qu’homosexuels.

Six ans après la publication d’une étude sur l’homosexualité dans le sport d’élite, mettant en vedette le joueur de water-polo Víctor Gutiérrez comme seul sujet, Anna Vilanova, Pablo Kopelovich, Pedrona Serra et Joaquín Piedra ont maintenant révélé dans la Revue Internationale de Sociologie du Sport, l’une des publications internationales les plus prestigieuses dans le domaine, les conclusions de leur recherche sur onze athlètes espagnols de haut niveau ayant fait leur coming-out.

«Ceci est une continuité du travail que nous avons réalisé en 2018 avec Víctor, qui à l’époque était le seul athlète d’élite ouvertement gai dans le pays. Quelques années plus tard, ils sont plus nombreux. Ces athlètes ouvrent la voie. Nous les avons interviewés pour comprendre leurs expériences», a expliqué Vilanova à ARA.

«Chaque athlète gai a été confronté à l’homonégativité à un moment donné. Ils ont rencontré des insultes, des blagues, des rejets, voire même des agressions physiques. Cependant, lorsqu’ils font leur coming-out, ils trouvent du soutien dans le monde du sport. Cela les a surpris. Le sport les valorise car ils excellent dans un domaine. La société peut ne pas les valoriser, mais le contexte sportif l’a fait», a déclaré Vilanova, professeur de sociologie du sport à l’Inefc.

La société évolue, et il est de plus en plus courant de trouver différentes manières de comprendre la sexualité. «Le monde du sport reste très hétéro-normatif, mais les nouvelles générations commencent à avoir des modèles homosexuels. Il y a des athlètes qui souhaitent faire leur coming-out, et voir d’autres cas les rassure. Ils sont conscients qu’ils ne sont pas seuls et que d’autres le vivent bien», a assuré Vilanova.

Les onze athlètes d’élite qui apparaissent dans l’étude le font sous des pseudonymes. «L’échantillon est assez diversifié, couvrant différents âges et disciplines sportives. Nous avons inclus le rugby, la gymnastique, le water-polo, la natation, le hockey et le basket-ball. Nous avions initialement un joueur de football, mais nous avons jugé qu’il n’était pas d’élite et l’avons exclu de l’étude. Il existe des sports très masculinisés où il semble étrange de trouver une personne gay, et cet individu ressent le besoin de mettre en avant sa force afin que personne ne le remette en question. Les pionniers permettent toujours d’élargir les perspectives. Au contraire, dans des disciplines plus féminisées, comme le patinage artistique, il est supposé que les participants sont homosexuels», a analysé Vilanova.

Les craintes ressenties par les athlètes d’élite sont variées. «Lorsqu’ils sont encore dans le placard, ils s’inquiètent de la réaction de leurs coéquipiers. Puis ils voient que l’équipe réagit positivement. Ils craignent également de perdre des chances d’être sélectionnés pour l’équipe nationale ou des opportunités de sponsoring», a noté Vilanova, affirmant qu’elle fait partie du réseau LGTBIQ+ pour l’Éducation Physique et le Sport, qui rassemble les principaux centres d’Espagne ayant commencé des initiatives de recherche, de formation et de sensibilisation sur des thèmes LGTBIQ+ dans le domaine physique et sportif, avec des chercheurs de sept centres universitaires.

Parfois, être ouvert sur sa sexualité peut avoir des conséquences négatives. «On peut être gay sans le faire trop ostensiblement. Quand vous le rendez évident, certaines personnes vous soutiennent et d’autres non. Une fois qu’un athlète rend sa sexualité visible, l’homonégativité apparaît», a soutenu Vilanova, citant le tweet controversé réalisé par le FC Barcelone arborant le drapeau LGBTI. «Les réponses sur les réseaux sociaux sont devenues polarisées.»

Les experts sont clairs sur ce à quoi l’avenir devrait ressembler. «Rendre visibles diverses orientations sexuelles est très important. Si le club crée un environnement diversifié, tout le monde peut se sentir accepté. Les modèles sont essentiels. De plus, il est nécessaire que les instances dirigeantes ou les organismes de gouvernement intègrent la diversité. Cela améliorera les politiques inclusives. Le langage doit être manié avec précaution, surtout avec les jeunes athlètes. L’éducation est clé car de nombreux entraîneurs ne savent pas comment gérer certaines situations. Ils ont de bonnes intentions mais ne savent pas comment répondre de manière adéquate dans des scénarios délicats. La gestion est compliquée, et les premières fois peuvent être particulièrement difficiles», a résumé Vilanova.