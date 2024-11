Attachez votre perruque, Drag Race Canada saison 5 débute le 21 novembre

La reine du Nord, Brooke Lynn Hytes, revient pour une autre fois animer Drag Race Canada aux côtés des juges principaux Brad Goreski et Traci Melchor. Une fois de plus une dizaine de drag queens talentueuses possédant du charisme et une forte personnalité vont tenter de devenir la reine de la drag au Canada.

Rappelons que l’année 2024 a débuté avec le couronnement de Vénus de la saison 4 de Drag Race Canada, qui a été suivi par la deuxième édition de Canada’s Drag Race : Canada vs. the World, qui a couronné Lemon comme la reine du monde, et devrait reprendre le dessus sur les vacances (et au-delà ! ) avec la saison 5 de Canada’s Drag Race.

Avec un aéropage de 11 nouvelles concurrentes, le moment est venu de rencontrer les reines de la saison 5 de Canada’s Drag Race — qui sera diffusée les jeudis soir à partir du 21 novembre sur Crave. Pour une ambiance survoltée, on vous suggère de visionner les émissions en groupe au bar Le Cocktail dans le Village, avec avec des drags (dont parfois des concurrentes de la saison)

***

Des 11 concurrentes : 6 drags sont de Toronto, 3 de Vancouver, une de St-John et une de Montréal et pas n’importe qui… UMA GAHD!

HELENA POISON

Age: 32 / Ville : Toronto / Instagram: @thehelenapoison

Helena Poison est une designer qui passe ses semaines à faire du drag à Toronto et ses week-ends à des concerts à l’extérieur de la ville. C’est une maquilleuse qualifiée qui connaît bien les prothèses et le maquillage FX spécial. Sa carrière de drag a commencé lorsqu’elle en a eu assez de maquiller les autres et que ses amis l’ont poussée à monter sur scène.

JAYLENE TYME

Age: 52 / Ville : Vancouver / Instagram: @jaylenetyme

Jaylene Tyme est une artiste de drag basée à Vancouver depuis plus de 30 ans. Son spectacle, Legends Cabaret, célèbre l’art du drag et les imitations de célébrités de classe mondiale où elle se transforme en une variété de divas emblématiques, dont Dolly Parton, Cher, Marilyn Monroe et Barbra Streisand. Le statut légendaire de Jaylene lui a valu le titre d’impératrice 35 de Vancouver et de présidente du conseil de la Cour internationale.

MAKAYLA COUTURE

Age: 21 / Ville : Toronto / Instagram: @makayla.couture

Makayla Couture a fréquenté une école secondaire de théâtre musical, où elle a découvert pour la première fois sa passion pour la performance. Elle a fait une apparition dans la saison 2 de Canada’s Drag Race où elle a participé au défi de relooking et a rencontré sa mère drag, Icesis Couture. Elle représente fièrement les communautés trans et noires avec confiance et force.

MINHI WANG

Age: 39 / Ville : Toronto / Instagram: @heyminhiwang

Minhi Wang est une reine occupée qui travaille à temps plein au gouvernement, est physiothérapeute à temps partiel et fait du bénévolat dans un foyer de soins de longue durée en faisant du drag. Elle a été membre fondatrice du Pit Crew lors de la première saison de Canada’s Drag Race, et est une joueuse de water-polo active et membre de l’équipe queer de water-polo, The Toronto Triggerfish.

PERLA

Age: 29 / Ville : Toronto / Instagram: @callherperla

Perla a une perspective éditoriale unique sur la mode et travaille dans l’industrie depuis 10 ans. Elle est fière de posséder un arsenal de compétences, notamment le chant, la comédie et le maquillage polyvalent. Cependant, elle est surtout connue sur la scène drag pour son style de perruque et ses célèbres fouets à cheveux. Elle est la gagnante de l’Absolut Empire’s Ball 2022, un événement annuel fondé par Scarlett BoBo, qui célèbre le talent artistique et la créativité éblouissants du drag.

SANJINA DABISH QUUEN

Age: 32 / Ville : Toronto / Instagram: @sanjinadbq

Sanjina DaBish Queen se fait appeler la reine trans, fidjienne et bolly-hood de Toronto. Son style drag caractéristique présente une multitude de spectacles de danse qui intègrent ses origines fidjiennes et son énergie magique. Elle est instructrice principale du Drag Masterclass organisé par la ville de Toronto.

TARA NOVA

Age: 23 / Ville : St. John’s / Instagram: @itstaranova

In just a few years, Tara Nova has climbed her way to the top of the Newfoundland & Labrador drag scene and has become one of the most booked queens in the capital. She is a self-taught seamstress who was recently awarded a grant from Arts NL to continue designing and creating. She wants to carry the mantle for the East Coast and show the world just how resourceful Atlantic Queens are.

THE VIRGO QUEEN

Age: 25 / Ville : Toronto / Instagram: @thevirgoqueen

La Virgo Queen (ou Reine Vierge) a dansé et chanté toute sa vie. Avant de débuter sa carrière dans le travestissement, elle a été finaliste de la série de téléréalité canadienne The Next Star et a connu la gloire dès l’âge de 14 ans. Elle assume tout son héritage de biraciale et à moitié autochtone, l’utilisant comme inspiration pour créer sa voix unique en tant qu’artiste drag.

TIFFANY ANN CO.

Age: 32 / Ville : Vancouver / Instagram: @tiffanyannco.duh

Tiffany Ann Co. est une fière immigrante vietnamienne de première génération et elle est ravie de représenter sa communauté à l’écran. Elle a une formation en hip hop compétitif, et avec une petite machine à vent, un micro tête et un strass ou deux, Tiffany peut faire en sorte que chaque représentation ressemble à un spectacle de mi-temps du Super Bowl.

UMA GAHD

Age: 36 / Ville : Montreal / Instagram: @umagahd

L’une des plus grandes reines de Montréal, sa ville, Uma Gahd est très demandée, animant et présentant 15 à 30 spectacles chaque mois. Uma Gahd est fascinée par le drag old school et peut sans effort monter des performances idiotes et conceptuelles qui touchent au genre et à la politique. Elle a vendu à guichets fermés sa pièce de comédie drag solo, Are You There, Margaret? It’s Me, Gahd, trois soirs de suite au Edinburgh Fringe Festival. On l’a vu aussi dans des pubs de la SAQ…

XANA

Age: 26 / Ville : Vancouver / Instagram: @xanasrevenge

Xana est le « Drag Mogul et PDG de Vancouver ». Elle protège farouchement sa communauté et est passionnée par la création d’une scène sûre et diversifiée, notamment en plaidant pour de meilleurs salaires, des espaces inclusifs et en revendiquant ses racines autochtones. Elle a collecté des milliers de dollars pour des œuvres caritatives canadiennes qui servent à financer des artistes pour les communautés privées de leurs droits et les soins de santé trans. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle consacre autant de temps à ces causes, Xana répond : « Si ce n’est pas moi, alors qui ?