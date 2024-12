João Lucas Reis da Silva est le premier joueur de tennis en activité à faire sa sortie

Dans un milieu qui reste très vieille époque, c’est un petit événement: João Lucas Reis da Silva, un Brésilien de 24 ans, est devenu en début de semaine le premier joueur de tennis en activité à faire publiquement son coming out.

Pour effectuer son annonce, João Lucas Reis, qui est actuellement classé au 401ᵉ rang mondial – il était à la 259ᵉ place en mai 2023 –, a choisi son compte Instagram, où il a écrit «Joyeux anniversaire. Heureuse vie. Je t’aime beaucoup» pour accompagner une série de photos avec son compagnon, le mannequin et acteur Gui Sampaio Ricardo.

En 2009, l’Américain Brian Vahaly, ex-64e mondial à son meilleur niveau, avait attendu la fin de sa carrière pour révéler son homosexualité à ses proches. Avant de le faire publiquement en 2017. «Que ce soit de face ou dans mon dos, j’entendais tout le temps des commentaires homophobes dans les vestiaires lorsque je jouais. Cela faisait simplement partie de la culture», expliquait-il au «Telegraph» en 2018.

Dans le tennis féminin, l’homosexualité est moins taboue. Des icônes telles que Billie Jean King, Martina Navratilova et Amélie Mauresmo ont fait assez vite leur coming out, tandis que Daria Kasatkina, joueuse du top 10, l’a fait récemment. «Je me souviens qu’après ça, je me sentais beaucoup mieux, disait-elle. J’ai enlevé une certaine pression de mes épaules.»