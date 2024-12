Finding Mr. Christmas : À la recherche du parfait beau mec de Noël!

Finding Mr. Christmas / une production Hallmark

Le temps des fêtes est synonyme de deux types d’avalanche : une première axée sur les chutes de neige et une seconde, autour des comédies romantiques. Ces films constituent le pain et le beurre de la chaîne Hallmark et celle-ci lance une toute nouvelle téléréalité qui a pour mission de découvrir un diamant brut, à la fois viril et sensible, qui saura faire monter notre thermomètre passionnel dans la stratosphère!

La série est animée de main de maître par Jonathan Bennett, à qui l’on doit plusieurs récents films gais de Noël, dont le très sympathique « The Holiday Sitter » (Le nounou de Noël) : c’est donc dire qu’il maîtrise parfaitement les codes des productions noëllées. Dans cette téléréalité, dix hommes s’affrontent au cœur de défis qui mettront en valeur leurs talents d’acteurs, mais également leurs personnalités et leur charisme. Le prix n’est pas négligeable puisque le gagnant remportera le rôle principal du prochain film de Noël Hallmark.

Les épreuves sont variées et permettent d’évaluer les candidats à travers chacune des scènes classiques d’une comédie romantique aux intrigues bien souvent télégraphiées : un homme ou une femme de la ville qui redécouvre son âme d’enfant et l’amour dans un village bucolique, non sans avoir préalablement accompli un geste salvateur (sauver une ferme, une boutique, un théâtre, etc.).

Les épreuves sont parfois physiques (couper un arbre et le transporter à travers un jeu d’obstacles) ou dramatiques : scène de séduction en patin ou en danse, rupture, confidences au coin du feu, improvisation, concours de talent et l’inévitable baiser romantique final. On a ainsi droit à une variation sur un même thème alors que la chimie ou le ton d’une même scène change d’un interprète à l’autre, mais également au fil des directions scéniques. Un tel menu serait bien évidemment incomplet sans une incontournable séance photo où chacun doit défendre ses charmes et où les torses nus et bien baraqués foisonnent. Attention! Chaque épreuve se conclut par l’élimination d’un candidat : la moindre erreur peut donc se révéler fatale!

Un des candidats, Ezra Moreland, au coeur de la « douleureuse » épreuve de la séance photo

Hallmark diversifie son marché depuis le début des années 2020 et a produit plusieurs films à thématique LGBTQ, on retrouve donc également cette représentation chez les candidats : certains le verbalisent d’emblée (irrésistible Daxton Bloomquist) alors que, pour d’autres, on navigue plutôt dans les eaux élusives du non-dit et des pronoms neutres (« la personne que j’ai embrassée… »).

Cette première saison s’avère étonnamment efficace en ouvrant les coulisses du processus de fabrication de la recette Hallmark. En ce sens, elle se révèle un parfait complément au visionnement des films. Par ailleurs, le gagnant n’est pas nécessairement celui qu’on aurait dès le départ anticipé, puisque certains candidats vont révéler des forces ou des faiblesses inattendues.

Info │Les huit épisodes de « Finding Mr. Christmas » sont disponibles sur Stack TV, en anglais, via Prime Video.