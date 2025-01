Pilier de la communauté gaie de Québec, Yvon Pépin est décédé

Fondateur du célèbre Sauna Hippocampe de la rue MacMahon, dans le Vieux-Québec, Yvon Pépin, est décédé à l’âge de 89 ans, le 2 janvier dernier, à sa résidence dans la Vieille Capitale. M. Pépin a été propriétaire de plusieurs établissements s’adressant aux membres de la communauté LGBTQ+ et leurs allié.e.s à Québec, entre les années 1960 et 2021 (le plus connus étant le Sauna l’Hippocampe). Il vivait depuis une retraite bien méritée. Il laisse dans le deuil son conjoint Gilles, qui a partagé sa vie pendant plus de 60 ans.

Homme discret et de nature généreuse — il est à l’origine de plusieurs activités de financement de Miels-Québec qui se sont tenus à l’Hippocampe ou grâce à son soutien —, Yvon Pépin a investi dans des entreprises pour la clientèle gaie et bisexuelle à une époque où ce n’était pas évident de s’identifier à cette communauté à Québec.

Il a d’abord été tenancier de plusieurs bars s’adressant aux hommes gais et bisexuels à une époque où l’homosexualité se vivait dans la quasi-clandestinité. Entre autres, il a été propriétaire de la Taverne Sélect (au Carré d’Youville), de 1960 à 1965, puis ouvrira le bar Kajama, un lounge où l’on pouvait voir des spectacles (sur la Côte d’Abraham), où se produiront des vedettes populaires d’ici et d’ailleurs. Le bar sera exproprié, en 1969, pour permettre la construction d’une autoroute. De 1969 à 1979, il opère l’Alouette (rue Saint-Jean), qui devient rapidement un populaire complexe de trois étages. On y retrouvait un restaurant, un salon-bar avec juke-box et, au troisième, une discothèque qui a vécu l’apparition du disco. Entretemps, en 1971, il ouvre l’Intendant, une discothèque avec gogo boys (sans nudité complète) sur la Place Royale. Deux ans plus tard, l’Intendant change de nom pour le Sieur de la Gorgendière, en restant un discothèque jusqu’en 1981.

Après avoir visité des saunas ailleurs — en Europe et aux États-Unis —, Yvon Pépin se risque en 1973 dans l’aventure et ouvre le Sauna Hippocampe dans une ancienne église protestante (rue Mac Mahon), où logeait alors un studio de culture physique, et ce, malgré les réticences de Ville de Québec. Réfractaire, le maire de l’époque, Gilles Lamontagne, permettra tout de même qu’on accorde le permis la veille de l’inauguration.

Avec ses 25 chambres et ouvert 24 heures par jour et il devient rapidement un endroit de prédilection pour les hommes qui veulent rencontrer d’autres hommes, de la ville ou de passage. Le Sauna Hippocampe, a été en opération pendant près de 50 ans (48 ans pour être précis). L’établissement réputé outre frontières avait connu des transformations et agrandissements au fil des années et était devenu un hôtel pour hommes seulement. Certaines scènes du film Le Confessionnal de Robert Lepage furent tournée dans ce sauna, qui a définitivement fermé ses portes, durant la crise de COVID 19.

Dans la communauté LGBTQ+ à Québec, le nom de Yvon Pépin n’est plus très connu. C’est dommage parce qu’il a été un des plus importants piliers du développement des commerces LGBTQ+ de la Capitale en ouvrant et opérant des bars et un sauna à une époque où les hommes n’avaient pas encore le droit de se toucher sur le plancher de danse et que les policiers faisaient des descentes. Avec son conjoint, il a consacré une grande partie de sa vie, au soutien et au développement de la vie et des activités de la communauté gaie de la région de Québec.

En outre, l’engagement d’Yvon Pépin dans la lutte contre le SIDA, en a fait un allié important de l’organisme MIELS-Québec avec qui il a collaboré pendant longtemps comme homme d’affaires.



L’équipe de Fugues offre ses condoléances à Gilles Veilleux, son conjoint de longue date, ainsi qu’aux membres de la famille (il a aussi 3 enfants, 5 petits enfants et 3 arrières petits enfants).

Yvon Pépin et son conjoint Gilles Vailleux (2017, compte Facebook)

Un service religieux sera célébré, le samedi 18 janvier 2025 à 14 h en la Basilique Notre-Dame de Québec (16, rue de Buade, Québec) où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Société de St-Vincent-de-Paul, conférence Notre-Dame de Québec pour l’œuvre du comptoir alimentaire.

Yvon PÉPIN – 1935 – 2025