Squid Game (Le jeu du calmar), saison 2

La série coréenne à succès de Netflix nous entraîne à nouveau au cœur d’une dystopie conviant 456 concurrent.e.s à s’affronter dans une compétition où les perdant.e.s sont exécuté.e.s et où les survivant.e.s se partagent une énorme cagnotte. Critique acerbe d’un capitalisme exacerbé, la saison 2 porte, timidement, un regard sur la réalité trans.

Après avoir survécu à la précédente saison du Jeu du calmar, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) est résolu de réduire à néant cette compétition sanguinaire, même si cela implique qu’il doive de nouveau y prendre part. Cette fois-ci, il peut cependant compter sur une aide extérieure en la personne du policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) et d’un groupe de mercenaires. Évidemment, rien ne se déroule comme prévu et les deux hommes réalisent bien vite qu’ils affrontent peut-être des forces qui les dépassent. Bien que les deux premiers épisodes de la nouvelle saison soient un peu longuets, un rythme haletant reprend dès le troisième, offrant des performances hors pair à travers une représentation à la fois cynique et réaliste du meilleur comme du pire dont les êtres humains sont capables lorsqu’ils sont confrontés à la peur et à l’appât du gain. On peut notamment souligner l’ignoble Thanos (Choi Seung-hyun), qui est prêt à tout pour éliminer ses concurrent.e.s.

Au gré des épisodes s’impose également la personne de Cho Hyun-ju, une femme trans interprétée par l’acteur Park Sung-hoon : un sergent de l’armée coréenne qui a tout perdu après avoir assumé sa véritable identité de genre. La récompense offerte constitue donc un moyen inespéré de repartir à zéro et de pleinement devenir ce qu’elle est. Cette dure à cuire suscite immédiatement la curiosité et la sympathie, en particulier lorsqu’on constate le mépris que plusieurs concurrent.e.s affichent à son endroit. Certain.e.s seront cependant confronté.e.s à leurs préjugés, alors même qu’elle se révèle une force tranquille avec laquelle il faut savoir compter. Le choix d’un acteur cisgenre a créé une certaine controverse, puisque cette décision participe à un phénomène d’invisibilisation des personnes trans. Hwang Dong-hyeok, le scénariste et réalisateur de la série, a expliqué qu’il a pris cette décision à regret puisque, en Corée du Sud, les femmes trans sont encore très stigmatisées. Il s’est donc révélé quasi impossible de dénicher une actrice trans.

À titre de comparaison, il souligne qu’il existe également très peu d’acteurs ouvertement gais en Corée du Sud, puisque ce serait presque signer la mort d’une carrière. Conscient des enjeux d’une saine représentation, Netflix a cependant souligné que la série avait fait appel à des consultants transgenres et LGBTQ. Le personnage ne prend une réelle importance que dans les derniers épisodes de la saison et on ne peut qu’être intrigué par le destin que lui réserve la série, dont la conclusion est prévue pour l’été ou la fin 2025, de même sur l’évolution des relations de Cho Hyun-ju avec les autres personnages.

INFOS | La série Squid Game (Le jeu du calmar) est diffusée, en coréen, en anglais et en français, sur Netflix.