L’hiver dans toute sa splendeur au parc Jean-Drapeau

Comme chaque hiver, le parc Jean-Drapeau est la destination par excellence pour profiter des plaisirs du plein air, à seulement quelques minutes du centre-ville de Montréal. Jusqu’au 9 mars, que l’on soit amoureux de la nature, passionné de sports d’hiver ou en quête de nouvelles expériences à partager, le Parc invite à renouer avec la nature dans sa forme la plus pure et à vivre des aventures uniques.

Avec ses vastes espaces naturels et ses infrastructures dédiées, le Parc propose un éventail d’activités nordiques : patinage, ski de fond, raquette, vélo d’hiver, escalade sur glace et randonnées le long du Saint-Laurent. Des animations festives complètent cette offre diversifiée, tandis que la zone gourmande offre une pause savoureuse et réconfortante.



Embrasser votre nordicité à travers une panoplie d’activités exaltantes et des installations de qualité de supérieure !

Les amateurs de patinage peuvent profiter du sentier des patineurs , un parcours réfrigéré et bien entretenu offrant une vue imprenable sur le fleuve. Les passionnés de ski de fond ont accès à trois pistes balisées de style classique, idéales tant pour les débutants que pour les skieurs expérimentés. À l’ Espace 67 , la glissade libre promet des sensations fortes aux petits et grands grâce à une pente naturelle accessible avec luges , traîneaux et tapis de glisse.

Les adeptes du vélo d’hiver peuvent s’initier sur une boucle dédiée avant d’explorer les sentiers du Parc, qui sont également accessibles pour la randonnée pédestre . La raquette , quant à elle, permet d’admirer la faune et de profiter du grand air dans un cadre paisible. Les amateurs d’ escalade peuvent s’essayer à un mur de glace spécialement aménagé, tandis que les ornithologues en herbe apprécieront l’ observation d’oiseaux autour des mangeoires installées sur les sentiers. Enfin, à la tombée de la nuit, l’événement « Glisse et Groove » illumine la patinoire avec des jeux de lumière et une ambiance musicale entraînante, transformant l’espace en une véritable piste de danse féérique.

Le parc Jean-Drapeau enrichit l’expérience hivernale avec une variété d’animations et de services. Chaque week-end, des activités ludiques comme le hockeybulle, le baby-foot géant et le volley-ball d’hiver apportent une touche de convivialité et de divertissement. Pour les amateurs de sports, des cliniques sportives sont offertes par des entraîneurs qualifiés, permettant d’améliorer sa technique en ski de fond et en patinage. Enfin, grâce à la location d’équipement proposée par Patin Patin , chacun peut s’équiper facilement et profiter pleinement des différentes activités offertes par le Parc.

Pour affronter le froid, plusieurs oasis chaleur sont aménagées à proximité des activités, offrant aux visiteurs un espace confortable pour se réchauffer. Les gourmands peuvent quant à eux profiter de la Cabane à sucre urbaine du restaurant Ste-Hélène Bistro-Terrasse , où les saveurs traditionnelles de l’érable sont à l’honneur. Chocolat chaud, café, collations et repas seront offerts tous les jours.

Cet hiver, laissez-vous séduire par la magie du parc Jean-Drapeau et vivez des moments inoubliables en plein air!

Téléchargez la Carte des installations hivernales afin de maximiser votre expérience.

Voici quelques photos des activités hivernales , question de vous donner un avant-goût des installations.

INFOS | L’accès au parc et à ses activités hivernales est gratuit jusqu’au 9 mars 2025.

L’ horaire complet est disponible sur le site du parc Jean-Drapeau . L’équipe du Parc vous accueille au Pavillon d’information pendant la saison hivernale pour répondre à toutes vos questions.

Le stationnement est disponible, toutefois, des frais peuvent s’appliquer. Il est recommandé d’opter pour le transport en commun ou les modes de déplacement actifs pour se rendre sur place.