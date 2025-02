The Newsreader (La nouvelle) : Une salle de rédaction surchauffée dans l’Australie des années 80

Plusieurs séries télévisées ont levé le voile des coulisses des bulletins de nouvelles (The Newsroom, The Morning Show), mais toujours dans un contexte nord-américain. The Newsreader a la particularité de se situer en Australie et au cœur des années 80, alors même que des changements sociaux majeurs se profilent à l’horizon. Le résultat est passionnant !

Au premier plan, on retrouve Helen (Anna Torv), la lectrice du journal télévisé qui affronte un coprésentateur sexiste et qui tente en vain de cacher ses problèmes d’anxiété et de dépendance affective. En parallèle se dresse Dale (Sam Reid, toujours aussi charismatique), qui ne caresse qu’un seul rêve : accéder au zénith de la profession et devenir lecteur de nouvelles. Il cache cependant un secret, puisqu’il se refuse à admettre son attirance pour les hommes : une attitude qui prend sa source dans la culture profondément homophobe de l’époque, mais également dans des événements traumatiques de son enfance. Contre toute attente, Helen et Dale vont rapidement former un couple.

On peut aisément s’imaginer la poudrière que peut constituer l’association d’une dépendante affective et d’un homme gai enfoncé au plus profond de son placard identitaire. La première saison, produite en 2021, s’inscrit au cœur des événements de l’année 1986, alors que la seconde, produite en 2023, explore les années 1987 et 1988. La troisième saison, dont la diffusion est prévue en 2025, abordera la fin de cette glorieuse décennie.

La série colle de prêt à l’actualité en explorant les thèmes qui l’ont marquée : Paul Hogan, qui atteint un statut sacré à la suite de son rôle dans le film Crocodile Dundee, la libération de Lindy Chamberlain (accusée d’avoir tué son bébé), l’attentat à la bombe contre le quartier général de la police de Melbourne, l’affaire du sang contaminé, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la séparation de Lady Di, le massacre de Hoddle Street, etc.

De plus, l’actualité s’entrelace toujours de près à la vie personnelle des différents personnages, générant ainsi des chassés-croisés percutants. C’est notamment le cas de Dale qui assiste, impuissant, au lynchage en onde d’un homme séropositif que l’on accuse d’être responsable de son propre malheur. La série ne verse cependant jamais dans le psychodrame et tente plutôt de brosser le portrait, pétri de tensions, du milieu journalistique. C’est notamment le cas de la très attachante Noelene (Michelle Lim Davidson) qui tente de s’y tailler une place, alors même que deux éléments jouent en sa défaveur : être une femme et être asiatique.

Si la série est peu présente sur vos radars, c’est qu’elle n’était jusqu’alors pas disponible sur le territoire canadien, à l’exception de son doublage français sur Série Plus, sous le titre La nouvelle (Profession : Reporter, en France). Nul doute que ce regain d’intérêt n’est pas étranger à la performance remarquée de Sam Reid, qui incarnait le rôle de Lestat dans la série Interview with the Vampire. Depuis lors, la chaîne AMC a ajouté la série à sa grille horaire, pour notre plus grand plaisir !

INFOS | La série The Newsreader (La nouvelle) est disponible, en anglais, zur AMC et en doublage français, sur Série Plus.