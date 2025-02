Un goût pour la Vie de retour pour soutenir la Maison d’Hérelle

Mobilisant une sélection de restaurants à Montréal dans une initiative solidaire, la sixième édition de l’événement « Un goût pour la Vie / A Taste for Life » se tiendra le mercredi 16 avril prochain Lors de cette soirée, 25% des recettes générées par des tablées de choix seront reversées à la Maison d’Hérelle, un organisme dédié à l’accompagnement et à l’hébergement des personnes atteintes du VIH/sida depuis plus de 35 ans.

Serge Boucher, dramaturge et scénariste ainsi que la Dre Marie-Josée Brouillette, respectivement porte-parole et directrice générale de la Maison d’Hérelle, invitent cordialement le grand public à cette occasion unique de solidarité. Cette soirée se veut un message d’espoir vibrant, adressé à ceux qui en ont le plus besoin.

Parmi les établissements participants à cette noble cause, notons : le St-Hubert – Village, au 1019 rue St-Catherine Est; le Toro Rosso, au 1453 rue St-Catherine Est; le Restaurant Cabotins, au 4821 rue St Catherine Est; le restaurant Labarake, au 3165 rue Rachel Est; le Rose Ross Restaurant, au 3017 Rue Masson, Montréal. D’autres restaurants devraient s’ajouter à cette liste. Les convives intéressés peuvent d’ores et déjà réserver leur soirée pour cet événement qui joint l’utile à l’agréable.

INFOS | Un goût pour la Vie / A Taste for Life, le mercredi 16 avr. 2025

Surveillez la page Facebook de la Maison d’Hérelle pour le lien de réservation qui sera prochainement dévoilé

