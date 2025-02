Non avons rencontré les Cupidons… combat d’archers

Avec cette édition, nous débutons une série d’entrevues avec des représentants de groupes sportifs ou de de loisirs qui font partie d’Équipe Montréal. Les entrevues sont aussi en format vidéo. Il est question, cette fois-ci des Cupidons, un groupe LGBTQ+ qui pratique un sport/loisir inusité, soit le combat d’archers, un mélange entre le tir à l’arc, le paintball et le ballon chasseur.

Bonjour Cupidon, qui es-tu? Et parles-nous du groupe et comment il s’est formé.

Mon nom, est Pierre Loïc et je suis le président de l’équipe. J’ai commencé Les Cupidons, une équipe LGBTQ+, il y a à peu près un an et demi. Moi, ça fait à peu près huit ans que je pratique le combat d’archer. Donc, il y a un an et demi, je me suis dit qu’il me fallait faire connaitre à la communauté, ce sport encore assez méconnu. Parce que c’est vraiment beau sport.

En gros, c’est quoi le combat d’archers?

C’est un sport qui vient du GN, soit le grandeur nature. Le jeu de rôle grandeur nature (en abrégé GN) est une forme de jeu de rôle pratiqué typiquement dans un but ludique ou expérimental, dans laquelle les joueurs incarnent physiquement un personnage dans un univers fictif ou inspiré du réel. Dans ce cas-ci, les participant.e.s portent tous un arc et des flèches. On s’entend que ce ne sont pas des flèches normales, ce sont des flèches avec des embouts en mousse. Il n’y a personne qui meurt dans nos équipes et je pense que tout le monde a toujours voulu être Robin des Bois une petite Katniss Everdeen. Ça donne enfin l’opportunité d’être cette personne-là.

Comment se déroulent un match?

Les matchs, c’est complètement aléatoire. Ça peut durer 30 secondes comme ça peut durer 10 minutes. En gros, les équipes sont souvent composées entre cinq joueurs et ça peut aller jusqu’à 12 joueurs par équipe. Ici, c’est les Rouges contre les Bleus. Genre, tu as un mur bleu, tu as un mur rouge et c’est une équipe contre l’autre équipe.

Quand le match débute, les participants sont au mur, les flèches sont au milieu. Les participants des deux équipes courent, prennent une flèche, doivent reculer dans leur zone de tir et, une fois qu’ils sont dans leur zone de tir, ils peuvent commencer, tirer et « s’entretuer » (rires) Enfin, tu as compris.



Comment on fait pour participer aux matchs des Cupidons?

Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre simplement par le site d’Équipe Montréal ou sinon, il y a la page Facebook Les Cupidons. Et aussi par message sur Instagram ou sur Messenger, en me contactant.

Qui peut participer?

C’est ouvert à tous. On accepte donc tout le monde. On a des alliés et du monde de la communauté. On a vraiment plein de différents genres et types de personnes différentes qui prennent part aux matchs. C’est un type de sport qui est très drop in, dans le sens où on a du monde qui viennent pendant plusieurs semaines; tout d’un coup, ils ne viennent pas pendant quelques mois; et ils reviennent après. On a une équipe d’intermédiaires pros qui participent au tournoi du Centre. D’ailleurs, on avait un Tournoi international, le 1er février dernier, auquel ont participé des équipes de Boston, de Sherbrooke, de Toronto, d’Ottawa et, évidemment, de Montréal, dont les Cupidons.

INFOS | https://tiralarccupidon.com/

https://www.facebook.com/Archery.Club.Cupidon

[email protected]