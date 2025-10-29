Antoine Incuir : un sommelier devient Monsieur Cuir Montréal 2025

Rencontre avec Antoine, alias Antoine Incuir, tout nouveau détenteur du titre de Monsieur Cuir Montréal 2025. Passionné, éloquent et engagé, il nous parle de cette victoire qui marque un tournant pour lui — et pour la scène cuir montréalaise.

Antoine, félicitations ! Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de ce que représente ce titre pour toi ?

Antoine Incuir : Merci ! Je m’appelle Antoine, mais plusieurs me connaissent sous le nom d’Antoine Incuir. Je suis le gagnant de Monsieur Cuir Montréal 2025. Dans la vie, je ne viens pas du tout du milieu fétiche : je suis sommelier et gérant de restaurant dans un grand hôtel. Cette expérience a été

exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de concours, alors la reprise par le Club Phoenix a été un vrai vent de renouveau. Le comité a fait un travail incroyable — organiser l’événement, mobiliser les candidats, trouver les juges, coordonner tout ça… Franchement, je leur lève mon chapeau ! À titre personnel, c’est une immense fierté. Ce titre, c’est un peu le défi d’une vie. Devenir Monsieur Cuir Montréal, c’est aussi une responsabilité : celle de représenter notre communauté ici et ailleurs dans le monde.

Tu sembles vouloir donner une dimension sociale à ton titre cette année.

Antoine Incuir : Absolument. Le programme que je veux mettre de l’avant tourne beaucoup autour de la sensibilisation au VIH. Je veux contribuer à réduire la stigmatisation, mais aussi parler d’un aspect dont on parle trop peu : la violence médicale. Recevoir un diagnostic, c’est souvent un choc. On se sent mal encadré, parfois laissé à soi-même. Je veux qu’on en parle, qu’on rende ça moins tabou. Si possible, j’aimerais aussi intervenir dans les écoles pour sensibiliser les jeunes — leur offrir de l’information juste et bienveillante sur la sexualité, les relations, et les risques. Trop souvent, ils n’ont pas accès à des ressources claires et sans jugement.

Comment décrirais-tu la scène fétiche montréalaise en 2025 ?

Antoine Incuir : Honnêtement, elle se porte très bien ! On a eu une année particulièrement forte en compétitions : Pup Montréal, Monsieur Ours, et bien sûr le Week-end Phoenix. Trois titres majeurs y ont été décernés : Ben comme Monsieur Latex Montréal, Jay Fox comme Madame Cuir, et moi pour Monsieur Cuir. On forme une équipe soudée, on travaille déjà ensemble sur plusieurs projets. On veut montrer que la communauté cuir et fétiche est inclusive, diversifiée et bien vivante. On a d’ailleurs des voyages à venir : on partira à Nice le 13 novembre pour représenter Montréal au concours Evidence, qui couronne Monsieur Fétiche France. Ensuite, direction Chicago pour MIR (Mr. International Rubber) et Monsieur International Queer.

C’est tout un programme !

Antoine Incuir : Oui, et je suis très enthousiaste. C’est une belle occasion de tisser des liens

entre les communautés d’ici et d’ailleurs, de partager nos valeurs et notre énergie. Ça va être

vraiment… cool !

Ne manquez pas l’entrevue avec Ben, M. Latex Montréal le mois prochain.