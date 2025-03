Visibilité LGBTQ+ aux Oscars 2025

Les Oscars 2025 ont eu lieu ce dimanche 2 mars, avec des talents et des histoires LGBTQ+ qui ont brillé tout au long de la soirée. Des performances en direct aux nominés et même aux gagnants, voici tout ce que vous devez savoir sur les moments queer forts de la cérémonie.

Le film le plus nominé aux Oscars de cette année portait sur une ancienne cheffe de cartel transgenre (Emilia Pérez, 13 nominations). L’un des plus gros succès au box-office de l’année avait un casting principal presque exclusivement LGBTQ+ (Wicked). Il est juste de dire que les Oscars 2025 avaient le potentiel pour être très, très queer.

Évidemment Wicked

Victoire de Paul Tazewell

Le créateur de costumes Paul Tazelwell a marqué l’histoire avec sa victoire aux Oscars 2025. Il est devenu le premier homme noir à recevoir le prix de la meilleure création de costumes (mais pas le premier gai… on parle de costumes quand même), grâce à son travail envoûtant sur Wicked de Jon M Chu. impeccablement habillé lors de la soirée des oscars, on lui doit la création et la supervision de la fabrication de plus de 1 000 costumes pour Wicked, dont les looks complexes ont clairement contribué à faire de l’adaptation musicale le festin visuel qu’elle est. Rappelons que Paul Tazelwell avait déjà été nominé dans la même catégorie, en 2022, pour le film West Side Story. Il a également à son actif neuf nominations aux Tony Awards (et une victoire, pour Hamilton).

Tazewell a accepté la statuette dorée avec un discours de remerciement émouvant. « C’est absolument stupéfiant », a-t-il déclaré. « Merci à l’Academy, pour cet honneur très important. Je suis honoré d’être le premier homme noir à recevoir un prix de création de costumes pour mon travail sur Wicked. » Alors qu’il évoquait cette première historique, plusieurs personnes dans le public, dont Cynthia Erivo, se sont levées et ont applaudi cet accomplissement. Tazewell a également salué Erivo et Grande : «Je n’aurais pas pu faire ça sans vous, mes muses d’Oz », a-t-il déclaré. « Cynthia et Ariana, je vous aime tellement. Tous les autres acteurs, merci, merci de m’avoir fait confiance pour donner vie à ces personnages. »

Une autre victoire pour le film Wicked : ses décors

En plus de cette victoire historique de Paul Tazewell , Wicked a réussi à remporter un autre prix pour les meilleurs décors. Notons que dans son discours, alors qu’il recevait (avec Nathan Crowley) l’Oscar de cette catégorie, Lee Sandales a remercié son mari Mark.

Nathan Crowley et Lee Sandales (à droite)

«Défaite» pour Cynthia Erivo

Cynthia Erivo n’a pas réussi à défier les pronostics des Oscars, puisque la star queer de Wicked, (qui était accompagné par sa conjointe, Lena Waithe) n’a pas réussi à décrocher le prix de la meilleure actrice. Les experts de l’industrie ne s’attendaient toutefois pas à ce qu’Erivo remporte le prix, car la course semblait plus être entre Mikey Madison, interprète d’Anora (rôle pour lequel elle avait déjà remporté le BAFTA) et Demi Moore pour son rôle dans The Substance (qui a remporté le Golden Globe et le SAG Award).

Au final, le prix est revenu à Madison. Un prix mérité, bien sûr, même s’il aurait été merveilleux de voir Erivo entrer dans l’histoire des Oscars en tant que gagnante – elle serait devenue la plus jeune à remporter à la fois un Emmy un Grammy, un Tony et un Oscar.

Cynthia Erivo et sa conjointe Lena Waithe

Mais la plus grande victoire de Wicked durant la soirée, n’était pas un prix comme tel…

Deux prix sur dix nominations, ce n’est pas un succès retentissant, mais ce n’est pas mal (étant donné que seuls Anora et The Brutalist en ont obtenu plus de deux). La grande victoire de la soirée pour Wicked cependant, a sans aucun doute eu lieu dans les cinq premières minutes du spectacle : le medley épique de Cynthia Erivo et Ariana Grande, comprenant les chansons The Wizard of Oz, The Wiz et Wicked, en ouverture de la 97e cérémonie des Oscars, a consolidé le duo comme deux des grandes gagnantes de cette année, récompense ou pas.

Deux victoires pour le film Emilia Pérez

Le thriller policier musical transgenre de Jacques Audiard, Emilia Pérez, a fait une percée aux Oscars 2025, étant à la fois le film le plus nominé (13 nominations) et… le plus controversé.

Tout avait bien commencé pour Karla Sofía Gascón l’année dernière, lorsqu’elle est devenue la première actrice transgenre à remporter le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Elle est ensuite entrée dans l’histoire avec de nombreuses autres nominations, notamment aux Golden Globes et aux BAFTA, puis est devenue la première femme transgenre à être nommée dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars. Mais la fureur autour de Gascón et de ses publications sur les réseaux sociaux (ces messages, partagés à l’origine entre 2020 et 2021 sur X, ont suscité la controverse pour des remarques dénigrant l’islam et qualifiant George Floyd de «drogué et d’arnaqueur») allait également freiner le succès du film lors de la cérémonie, et il semble que ce soit le cas : le film n’a réussi à remporter que deux de ses 13 nominations (Meilleure chanson originale pour El Mal et Meilleure actrice dans un second rôle pour Zoë Saldaña).

Victoire de Zoë Saldaña

L’actrice bisexuelle a décroché l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Rita, avocate acharnée, dans la comédie musicale policière, et a fondu en larmes pendant son discours alors qu’elle saluait le fait qu’elle soit la fille de parents immigrés. C’était un pari sûr, sachant que Zoë Saldaña a déjà raflé les BAFTA, les Golden Globes et les SAG Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Victoire pour la meilleure chanson originale

Mick Jagger a remis le prix de la meilleure chanson originale à Clément Ducol et à Camille, ainsi qu’au réalisateur Jacques Audiard. « Nous avons écrit la chanson ‘El Mal‘ pour dénoncer la corruption. Et nous espérons qu’elle parle du rôle que la musique et l’art peuvent jouer et continuent de jouer en tant que force du bien et du progrès dans le monde », a expliqué Camille en recevant le prix.

Et pour le reste?

On s’entend, être nominé pour les Oscars est déjà un accomplissement, mais on se souvient surtout des gagnants…

Colman Domingo et son mari Raúl Domingo sur le tapis rouge.

Et malheureusement, malgré sa performance sublime dans le drame carcéral Sing Sing, Colman Domingo ne semblait pas être dans la course réellement pour le prix du meilleur acteur. La course semblait se jouer entre Ralph Fiennes (pour son rôle dans Conclave) et Adrien Brody (dans le The Brutalist). Et Brody ayant finalement remporté la victoire. Mais Colman Domingo ne devrait pas être amère : il a été nominé pour le prix du meilleur acteur deux années de suite, ce qui est assez rare.

Quand un film LGBTQ+ gagne, un autre tombe : « Never Too Late » d’Elton John et Brandi Carlile, tiré du récent documentaire Never Too Late : Elton John, a été nominé pour la meilleure chanson originale, mais a perdu face à la chanson d’Emilia Pérez, « El Mal ».