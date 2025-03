San Francisco accueille le rendez-vous incontournable de la recherche, la CROI 2025

La 32ᵉ Conférence sur les Rétrovirus et les Infections Opportunistes (CROI) se tient cette année du 9 au 12 mars 2025 à San Francisco. Cet événement majeur réunit chercheurs, médecins et spécialistes mondiaux pour discuter des dernières avancées concernant le VIH, les infections opportunistes et les maladies infectieuses émergentes.

Les sujets phares de la conférence scientifique de référence incluent bien sûr les dernières avancées au sujet du VIH: traitements, état de la recherche sur la guérison, infections transmissibles sexuellement (ITS), poids et vieillissement chez les personnes vivant avec le VIH ainsi que soins pédiatriques et adolescents. Cette année, les participants auront également l’occasion de discuter des dernières recherches concernant le SARS-CoV-2 et le mpox.

Si historiquement, la CROI laisse habituellement les discussions politiques se dérouler lors des autres grandes conférences internationales sur le VIH, cette édition 2025 se déroule dans un contexte politique complexe, qu’il va être difficile d’ignorer.

En effet, les dernières décisions de l’administration Trump, prises dès son arrivée au pouvoir début 2025, fragilisent la recherche scientifique et la santé publique au niveau mondial. En particulier, le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec suspension de ses contributions financières, et le gel de l’aide internationale américaine, qui a, de fait, entraîné l’arrêt de l’USAID, l’agence gouvernementale américaine chargée de soutenir les programmes de développement à travers le monde.

Le PEPFAR (Plan d’Urgence du Président pour le Soulagement du Sida) a également été suspendu, alors que des millions de personnes dépendent de ces financements pour l’accès à leur traitements anti-retroviraux contre le VIH. Si ce programme a depuis obtenu une dérogation partielle, l’avenir de nombreux programmes reste incertain et la vie de nombreuses personnes menacée.

En outre, du côté de la recherche, depuis l’investiture du président Donald Trump, la nouvelle administration américaine a annoncé l’annulation de toute subvention de projets mentionnant des termes associés aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Et 1200 des 18 000 employés des National Institutes of Health (NIH) ont déjà été licenciés. NIH est la principale agence américaine chargée de la recherche biomédicale et de la santé publique.

Les NIH sont le plus grand bailleur de fonds de la recherche biomédicale au monde. Chaque année, ils financent la recherche scientifique à hauteur de près de 69 milliards de dollars canadiens. Ils offrent 50 000 subventions à plus de 300 000 chercheurs dans plus de 2500 universités et institutions qui travaillent dans des domaines de recherche tels que le cancer, la santé mentale et les maladies infectieuses.

Environ 650 de ces subventions, totalisant quelque 340 millions de dollars, ont été octroyées à des chercheurs à l’extérieur des États-Unis. L’Afrique du Sud, le Canada et le Royaume-Uni sont les pays qui en ont reçu la plus grande part.

À ce jour, les subventions aux recherches canadiennes ne semblent pas avoir été annulées. Les tribunaux américains ont d’ailleurs temporairement interrompu le gel de subventions des NIH. Mais pour contourner cette décision, l’administration Trump a suspendu les réunions des comités qui examinent les subventions de recherche, retardant ainsi l’octroi de fonds. Ces réunions ont graduellement repris, mais l’incertitude plane sur plusieurs fronts. Mais les NIH ont reçu l’ordre de réviser toutes les subventions qui concernent certains thèmes désormais proscrits, comme la santé des femmes et des personnes LGBTQ+.

Dans ce contexte incertain, les chercheurs canadiens devront probablement trouver d’autres sources de financement.