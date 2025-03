420 000 $ pour la campagne de financement du GRIS Montréal

Le GRIS-Montréal vient d’annoncer une récolte de 427 355 $ au terme de sa campagne de financement annuelle dont le thème était « Se raconter, inspirer, rallier », dépassant largement son objectif initial de 375 000 $.

« Dans une situation économique pourtant morose, nous voyons dans cette récolte le reflet d’une prise de conscience grandissante. Compte tenu du contexte actuel où l’intolérance et les discours haineux envers les communautés LGBTQ+ se multiplient, un élan de solidarité s’est manifesté pour soutenir notre mission, tant chez les membres de nos communautés que parmi nos allié·es », affirme Andrei Pascu, président du GRIS-Montréal.



Comme l’a rappelé Annabelle Cadieux, coprésidente de la campagne de financement 2024-2025 et directrice générale de Novaconcept, les dons récoltés serviront à poursuivre les activités du GRIS, qui a rencontré l’année dernière plus de 24 000 jeunes.