Le tournage de la saison 2 de FEM est en cours

Le tournage de la deuxième saison de la série de fiction FEM d’Unis TV vient de s’amorcer dans le Grand Montréal. Cette série, réalisée par Marianne Farley et produite par UGO média, est une idée originale de Maxime Beauchamp, un artiste franco-ontarien LGBTQ+. Les dix nouveaux épisodes de 24 minutes seront disponibles sur TV5Unis en 2026.



S’assumer et faire sa place

Zav (Lennikim), qui a affirmé s’identifier au genre féminin à la fin de la saison 1, fait ses premiers pas dans l’industrie musicale dans la saison 2 de FEM. Le succès de la chanson volée par sa coach Nathalie Mercier (Émily Bégin), permet à Zav d’entamer sa carrière d’auteure. Elle est cependant déstabilisée par les personnalités fortes des artistes du milieu de la musique et doit tenter de se réaliser malgré les obstacles, tout en naviguant au travers de ses questionnements liés à son identité de genre.

Sa détermination à réussir en musique l’amène à privilégier ses nouvelles relations au détriment de ses proches. Zav finit par comprendre qu’elle doit avancer pour elle-même. Cette prise de conscience lui permettra de partir sur de nouvelles bases pour bâtir sa carrière.



Pour l’idéateur Maxime Beauchamp, cette nouvelle saison représente une preuve de confiance de la part du diffuseur et des auditeurs et permet de poursuivre l’exploration. « Avoir une saison 2 permet d’explorer un tout nouvel univers pour le personnage de Zav et d’approfondir davantage cette quête identitaire riche et essentielle dans le contexte politique actuel. En saison 1, nous avons exploré comment la masculinité affecte Zav. La saison 2 nous donne la chance de montrer l’envers de la médaille et d’explorer comment Zav s’épanouit ou s’oublie dans sa féminité », explique-t-il.

Des retours et des nouveaux visages

La distribution principale comprenant Lennikim (nominé aux prix Gémeaux pour son interprétation), Émily Bégin, Marie Soleil Dion, Danny Gilmore, Willia Ferland-Tanguay, Ellicyane Paradis, Robin L’Houmeauet Chantal Fontaineest de retour dans cette nouvelle saison. Antoine Pilon, Jean-François Nadeau et Antoniyaincarnent de nouveaux protagonistes.



Tout comme pour la saison 1, la nouvelle équipe de scénaristes a pu compter sur Sasha Baga et Tranna Wintour à titre de conseillères à la scénarisation. Emmanuel Alias (Kroy), Camille Poliquin (Milk & Bone) et Antoniya signent de nouveau les musiques originales de la série.



Cette série de fiction d’Unis TV, une chaine incluse dans le forfait télé de base partout au Canada, sera disponible en 2026 en intégralité sur TV5Unis, avant d’être diffusée à la télévision.

Il est toujours possible d’y visionner la première saison, dont voici la bande.annonce.