Un camping gai au Texas exclu les hommes transgenres

Les propriétaires d’un camping gai maintiennent leur décision d’interdire l’accès du site aux hommes transgenres, malgré les réactions négatives de plusieurs leaders gais locaux qui s’insurgent contre cette décision, en solidarité avec les hommes trans ou queer.

Le camping Grizzly Pines, à Navasota, au Texas, a réitéré sa politique d’interdiction d’accès aux hommes transgenres dans une publication en ligne publiée, tenez-vous bien, le lundi 31 mars, Journée de la visibilité transgenre.

« Ce camping a été créé comme un refuge spécialement pour les hommes qui, historiquement, manquaient d’espaces où ils pouvaient s’exprimer ouvertement sans jugement extérieur, même au sein de la communauté LGBTQ+ au sens large », pouvait-on lire dans la publication des propriétaires du camping gai, qui a été supprimée depuis, nous apprends le site The Advocate.

« Nous ne sommes pas anti-trans, nous nous efforçons simplement de préserver cette dynamique sous-culturelle unique. » La mission du camping, où le port du vêtement est facultatif, était de « fournir un espace sûr, valorisant et libérateur, exclusivement réservé aux hommes cisgenres », et il est « essentiel que les clients se sentent parfaitement à l’aise physiquement et émotionnellement », ce qui incluait une certaine aisance avec les « types de corps, les interactions et les dynamiques entre les campeurs ».

Suite à la grande quantité de réactions négatives, le module d’avis sur la page Facebook du camping a été supprimé et une limite a été imposée quant au nombre de personnes autorisées à commenter et qui pouvait le faire.

Deux influents groupes d’ours texans ont tout de même condamné sur leurs propres comptes Instagram cette politique d’exclusion des personnes trans et une avalanche de commentaires condamnant l’exclusion des hommes trans s’en est suivie.

Sur une autre publication mettant en avant son événement Spring Fling 2025, où le camping Grizzly Pines affirme que l’endroit est tellement populaire que « même les hétéros veulent y venir », les utilisateurs se sont scandalisés : « Quel ironie! On prétend être ouvert sur la présence d’hétéros sur place, mais pas des hommes queers trans », a reproché un utilisateur.

« C’est fou de voir un lieu aussi axé sur la préservation d’un espace sûr pour les hommes gais exclure les hommes trans gais qui ont également du mal à trouver un espace sûr. Quel honte », a posté un autre homme.

Un porte-parole des Houston Bears, une association à but non lucratif pour la communauté gaie des ours texans, a annoncé rompre ses liens avec Grizzly Pines, qualifiant cette interdiction «incompatible avec nos valeurs ».

Un événement prévu au camping le mois prochain et dont tous les billets avaient été vendu a même été annulé par l’association. Être « obligés de dire à certains de nos membres : “pas vous” n’est pas une chose que nous sommes prêts à faire. Nous savons que cette décision décevra certains de nos membres, mais nous pensons qu’il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut et que sur cette question de principe, nous devons être solidaire des hommes trans», a déclaré le porte-parole de l’association.

Une autre association, les RGV Bears ont également annulé un camp d’été en solidarité avec « nos membres transgenres RGV Teddy Bear ».

Le fondateur de Gay Camping Friends, John Anderson, a déclaré à The Advocate être consterné par le ton des propriétaires du camping, sans compter le timing de l’annonce alors que l’administration Trump fait tout pour effacer l’existence légale des personnes transgenres. «Il y a un cynisme détestable à dire que l’on préserve une expérience masculine tout en excluant les hommes trans, qui sont des hommes.»