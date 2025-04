Une étude suggère que les soins d’affirmation de genre améliorent la qualité de vie des hommes trans

Une nouvelle étude suggère que les hommes trans ont une meilleure qualité de vie après avoir commencé des soins d’affirmation de genre et se sentent beaucoup plus heureux lorsque leur apparence correspond davantage à leur identité de genre.

L’objectif de cette étude était de mieux comprendre comment les problématiques liées à la perception de soi affectent spécifiquement les hommes trans, en analysant leurs intersections et en utilisant quatre domaines : la qualité de vie physiologique, psychologique, sociale et environnementale.

Si les hommes transgenres ont généralement déclaré une meilleure qualité de vie physique et physiologique après avoir bénéficié de soins d’affirmation de genre, comme des traitements hormonaux, ainsi qu’une plus grande satisfaction corporelle et une meilleure « congruence de genre », ces soins semblent avoir moins d’effet sur leur qualité de vie sociale et environnementale.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait refléter les « liens uniques d’expérience partagée qui se tissent au sein de cette communauté ».Le Dr Liam Cahill, chercheur principal et maître de conférences en psychologie LGBTQ+ à l’École des sciences sociales de la NTU, a déclaré que des études antérieures avaient montré que les personnes trans réagissaient positivement aux soins d’affirmation de genre, mais que les recherches portant spécifiquement sur les hommes transgenres étaient moins nombreuses.

« Comprendre cette relation complexe est essentiel pour développer un soutien adapté aux hommes transgenres », a-t-il insisté.Bien que les résultats montrent que les soins d’affirmation de genre n’influencent pas directement la satisfaction corporelle dans son ensemble, ils constituent un élément « essentiel » de la transition de la majorité des hommes transgenres, a-t-il ajouté. « Ces résultats soulignent la nécessité de soins accessibles et axés sur le genre, qui favorisent à la fois la congruence de genre et la satisfaction corporelle, contribuant ainsi à améliorer le bien-être général des hommes trans. »